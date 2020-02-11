لطيفة التونسية تطرح اغنية “ما بكرهوش”

الصباح الجديد – وكالات:

طرحت الفنانة التونسية لطيفة أغنيتها الجديدة “مابكرهوش”، وهي من ضمن أغنيات ألبومها الجديد “أقوى واحدة”، وذلك على قناتها الخاصة على يوتيوب.

“مابكرهوش” من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع موسيقي تيمام طارق.

وكانت لطيفة قد تجاوزت حاجز النصف مليون مشاهدة لأغنيتها “أنا عشت عمري” بعد يومين على طرحها عبر يوتيوب وهي من الالبوم نفسه. الأغنية من كلمات محمد رفاعي وألحان وليد سعد توزيع وليد شركي.

وسبق أن شوّقت لطيفة متابعيها قبل إطلاق أغنيتها بنشر فيديو قصير من فيديو كليب أغنيتها “أنا عشت عمري” كاشفة عن مطلع الأغنية كاتبة عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

كما طرحت مؤخرا فيديو كليب أغنيتها “قلاب” من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان مدين، وتوزيع عمرو عبد الفتاح.