عبد المهدي وعلاوي يؤكدان ضرورة التعاون لتسهيل تشكيل الحكومة

بغداد – الصباح الجديد

بحث رئیس مجلس الوزراء المستقیل، عادل عبدالمھدي، الثلاثاء 11 شباط 2020 ،جھود تشكیل الحكومة مع رئیس الوزراء المكلف محمد توفیق علاوي .

وقال المكتب الإعلامي لرئیس مجلس الوزراء في بیان تلقته “الصباح الجديد “، إن عبدالمھدي، استقبل رئیس الوزراء المكلف محمد توفیق علاوي، وجرى التداول في تطورات الأوضاع في البلاد والحراك السلمي ودعم جھود تشكیل الحكومة الجديدة.

واضاف البیان أن اللقاء أكد على ضرورة تعاون جمیع القوى لتسھیل مھمة رئیس الوزراء المكلف في الاسراع بإختیار الكابینة الوزارية وتعزيز عمل مؤسسات الدولة