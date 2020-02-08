شريحة لحم تثير غضب السيدات

الصباح الجديد – وكالات:

قرر مطعم في مدينة ليفربول الإنجليزية اختراع طبق خاص بالسيدات فقط، لكن الاسم الذي أطلقه على هذا الطبق وضع إدارته في موقف حرج.

فقد عرض مطعم “مانهاتن بار آند غريل” في قائمته شريحة لحم تحت اسم “ليديز فيليه” أو “فيليه السيدات”، وهي شريحة أصغر حجما من شرائح اللحم الأخرى.

وشارك فيكي أندروز، وهو كاتب متخصص عن الطعام، صورة من خيارات شرائح اللحم الموجودة في قائمة المطعم على “تويتر”، حيث عرض شريحة لحم السيدات التي يبلغ حجمها نحو 226 غراما، وسعرها 18.95 جنيها إسترلينيا.

وعلق أحد المستخدمين قائلا إن “على النساء مغادرة المطعم إذا رأوا هذا الطبق في القائمة”، مضيفا: “نحن في 2020 ولسنا في 1920!”.

وقال أحد القائمين على المطعم لصحيفة “مترو” البريطانية: “لقد أكسبنا رد الفعل العنيف بعض الدعاية، بالنظر إلى أننا شركة عائلية صغيرة في ليفربول”.

وأضاف: “هذه الشريحة من اللحم كانت في قائمتنا منذ اليوم الأول لنا في عام 2015، وبسبب ارتفاع الطلب عليها من كثير من زبائنا الإناث، قمنا بتسميتها فيليه السيدات. إنه طبق شهير للغاية، وإحدى أفضل شرائح اللحم مبيعا لدينا”. وتابع: “لا. لن أغير الاسم، فلماذا أغير اسما ناجحا بالفعل؟”.