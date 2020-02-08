رحلة ممتعة في حياة وألحان الفنان الراحل الكبير رضا علي

شهدتها جمعية الثقافة للجميع ..

سمير خليل

استذكرت جمعية الثقافة للجميع برعاية الفنان المطرب بلاسم عجوب الفنان رضا علي تكريما وتقديرا لمسيرته وعطائه الفني.

وقالت الفنانة التشكيلية بشرى سميسم التي ادارت الجلسة:

الفنان رضا علي يمثل مرحلة متكاملة في تطور الغناء العراقية، واضاف لها اضافات نوعية تجلت في نقله ألحان الموروث الفلكلوري إلى الاغنية الشعبية الملحنة اصلاً للروح المدنية.

وقالت: “يعد رضا علي في طليعة الفنانين الذين نهضوا بالأغنية العراقية في مرحلة الاربعينيات والخمسينيات وما تلاها من سنوات. احترف الفن في اربعينيات القرن الماضي عندما دخل إلى اذاعة بغداد ويذكر الفنان الراحل فضل الشيخ علي درويش الذي اعانه على دخول الاذاعة، وتخطي لجنة الاختبار”.

وتابعت: “استطاع من خلال ألحانه ان يشكل مركز جذب وتأثير في الساحة الغنائية العراقية وذاع صيته في الوطن العربي في لبنان ومصر وسوريا وتناقلت أخباره هناك فانجذبت اليه اصوات المطربات العربيات مثل( فائزة أحمد) و(سميرة توفيق) و(نرجس شوقي) و(نهاوند) وغيرهن، حيث قدمن إلى بغداد يطلبن ألحانه”.

من ابرز الحانه للأصوات العراقية موشح (قيل لي قد تبدلا) لعفيفة اسكندر، و(مر يا اسمر) و(بيا عين جيتو تشوفني) و(حمد يا حمود) و(اسألوه لا تسألوني) لمائدة نزهت و(تفرحون افرح لكم )و(يا بنت البلد) لزهور حسين والأغنية الأخيرة غنتها المطربة زهور في فيلم( وردة)”. توفي في التاسع من نيسان عام 2005 بعد أن ترك ارثاً فنياً كبيراً من الاغاني والالحان العراقية الاصيلة.

فلاح الخياط الكاتب والمؤلف والباحث في الاغنية العراقية تحدث خلال الجلسة: رضا علي من اسرة فقيرة وابوه كان اسكافيا بسيطا، اول اغنياته كانت (قصة حياتي) عام 1949 ثم تلاها بقصيدة زكي الجابر (ذكريات) ثم أغنية (مالي عتب وياك) وصولا الى اغنيته الشهيرة (سمر سمر) التي فتحت امامه ابواب الشهرة والتي غنتها ايضا المطربة نظيمة ابراهيم وسجلتها على اسطوانة، مسيرته مع الفنانين العرب تضم (75) اغنية منها لفائزة احمد واشهرها (خي لاتسد الباب) كلمات عبد الجبار الدراجي و(الله وياك) والتي غنتها سميرة توفيق ايضا و(مايكفي دمع العين)”.

ويضيف: ” لسميرة توفيق لحن ايضا (سرب الكطا) و(وحدك ملكت الروح) واعد لحن اغنية(مااكدر اكلك)، ولنهاوند لحن(يابا يابة شلون عيون عندك يابة) و(ادلل علي ادلل) و( وين الكه لحبيب)، ولنرجس شوقي لحن(شدعي عليك يللي حركت كلبي) و(هاي خدود لو لالة)، ولراوية اغنية ( ادير العين) وانصاف منير (ياعيني يايمة) وللثلاثي المرح (اسعد يوم يوم اللي تعارفنا)، كما قدم للفنان الكبير عبد الحليم حافظ لحنين احدهما (اني خيرتك) للشاعر نزار قباني والتي اعتذر حافظ عن تسجيلها وغناها فيما بعد الفنان كاظم الساهر “.

ويتابع: “لديه تجارب سينمائية حيث جسد دور البطولة في فيلم (ارحموني) مع هيفاء حسين واخراج حيدر العمر وفيلم (وردة) كما شارك مغنيا في افلام (لبنان في الليل) و(غريبة على الشاطي) و(ياليل ياعين).

يذكر ان الامسية شهدت اسهامات غنائية لألحان رضا علي بأصوات الفنانين بلاسم عجوب، واديبة، ومجدي حسين، وطلال علي، والقادمة من السويد حنان نيسان.