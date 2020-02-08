التانغو من رقصة الى تطبيق على الهاتف

الصباح الجديد – متابعة:

رقصة التانغو، ولدت في أحياء المهاجرين الفقيرة في عاصمة الأرجنتين بوينس آيرس نهاية القرن الـ 19، لكنها فيما بعد غزت قلوب الملايين في العالم كله.

وفي عام 2009 أدرجت منظمة اليونيسكو رقصة التانغو الأرجنتينية في قائمة التراث الثقافي غير المادي. اللافت أن هناك أنواعا عديدة لهذه الرقصة، منها: “تانغو الصالون” و”التانغو الاستعراضي” ، و”تانغو فنلندي”، و”تانغو شرقي” وغيرها.

التانغو نوع موسيقي مصاحب لرقصات، و لروعة الاسم اطلق على تطبيق محادثة للهواتف الذكية يدعى Tango

ونشأ التانغو في مقاطعات الطبقة الدنيا في بوينس آيرس، وكانت الموسيقى عبارة عن خليط من أشكال عدة من الموسيقى الأوروبية.

الموسيقى والحركات المستخدمة في التانغو تظهر في العديد من النشاطات الرياضية مثل الجمباز، التزلج الفني على الجليد وغيرها وذلك بسبب ما توحيه من رهافة في المشاعر.