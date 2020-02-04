دقيقة الإعلان بـ 5.6 مليون دولار في حفل شاكيرا ولوبيز

الصباح الجديد – وكالات:

كان العرض الذي قدمته النجمتان شاكيرا، وجينيفر لوبيز، في أثناء المباراة الختامية لكرة القدم الأميركية “السوبر بول” ملفتا حتى وصف أنه الأفضل في تاريخهما.

توسط العرض المباراة، كفقرة ترفيهية للجماهير مدتها 14 دقيقة، لكنها في الوقت نفسه “فترة إعلانية” باهظة الثمن، اذ يبلغ ثمن دقيقة الإعلان الواحدة في هذه الفترة 5.6 مليون دولار. وحظيت المغنيتان الكولومبية والأميركية بتفاعل واسع من الجماهير في ملعب “هارد روك”، ووصفت وسائل الإعلام الأميركية الرائدة العرض، بأنه “الأفضل في تاريخ المغنيتين”. وكانت الأغنية الأخيرة في العرض هي أغنية “واكا واكا”، النشيد الرسمي لكأس العالم لعام 2010.

وكان كانساس سيتي تشيفس قد انهى “صياما” دام خمسين عاما وتوج بلقب دوري كرة القدم الأميركية، بفوزه على سان فرانسيسكو فورتي ناينرز 31-20 على ملعب “هارد روك ستاديوم” شمال ميامي.