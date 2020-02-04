موتورولا تعود لسوق الهواتف الذكية بهاتفين متطورين

الصباح الجديد – وكالات:

تستعد شركة موتورولا قريبا للكشف عن انموذجين جديدين من هواتف G8، بمواصفات متطورة وأسعار منافسة.

وتبعا للتسريبات سيحوي هاتفا Moto G8 و Moto G8 Power معالجات Qualcomm Snapdragon 665 ثمانية النوى بتردد 2.2 غيغاهيرتز، ومعالجات رسوميات Adrano 610، وذاكرة وصول عشوائي بسعة اربعة غيغابايت.

وسيتميز هاتف Mota G8 بشاشة هيكل مقاوم للماء والغبار، وشاشة بمقاس 6.39 بوصة بدقة عرض (1560/720) بيكسل.

اضافة الى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل بميزة التعرف على الوجوه، وكاميرا أساسية بثلاث عدسات بدقة (16+8+2) ميغابيكسل، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 و64 غيغابايت، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

أما الهاتف الآخر Mota G8 Pawer فسيزود بشاشة بمقاس 6.36 بوصة بدقة عرض (2300/1080) بيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 25 ميغابيكسل، وكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+16+2) ميغابيكسل، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.

ومن المفترض أن تطرح موتورولا تلك الأجهزة ربيع العام الجاري بأسعار تتراوح ما بين 180 و300 دولار.