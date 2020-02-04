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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الاتحاد الاوروبي: العراق بحاجة لحكومة انتقالية قادرة على إقامة دولة قوية

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 بغداد – الصباح الجديد

اكد الاتحاد الاوروبي، اليوم الثلاثاء، ان العراق بحاجة لحكومة انتقالية فعّالة قادرة على إقامة دولة قوية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الاوروبي في بيان تلقت “الصباح الجديد ” نسخة منه، ان “تكليف رئيس الوزراء الجديد، محمد توفيق علاوي، يعد خطوة مهمة تجاه اجتياز الازمة السياسية في البلاد، فالعراق بحاجة ماسة لحكومة انتقالية فعّالة تكون قادرة على التركيز في قضايا المساءلة والاصلاحات وتنظيم الانتخابات الجديدة”.

واكد، على ان “الاتحاد الاوروبي سيستمر بدعم التطلعات الشرعية للشعب العراقي لإقامة دولة قوية وفاعلة ذات مؤسساتٍ خاضعة للمساءلة تعمل على خدمة المواطنين”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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