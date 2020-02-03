عجلة بركست الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير فبراير 3rd, 2020 التعليقات على عجلة بركست مغلقة 356 views الأمل بالعمل ! الاتحاد الاوروبي وبريطانيا يرسمان الخطوط الحمر لعلاقتهما المستقبلية ما بعد بريكست نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة الأمم المتحدة: 500 ألف نازح خلال شهرين في شمال غرب سوريا جراء القصف والعنف فبراير 4th, 2020 الديمقراطيون يصفون ترامب بالخطر على الديمقراطية الأميركية فبراير 4th, 2020 وفاة الرئيس الكيني الأسبق دانيال أراب موي فبراير 4th, 2020 “النار الازلية لحياتي”.. عرض مسرحي هولندي لمؤلف وممثل من العراق فبراير 4th, 2020 من باريس” إلى “بروج”.. أحلى الاوقات فبراير 4th, 2020 في ظلال الشعر والشعراء فبراير 4th, 2020 موتورولا تعود لسوق الهواتف الذكية بهاتفين متطورين فبراير 4th, 2020 دقيقة الإعلان بـ 5.6 مليون دولار في حفل شاكيرا ولوبيز فبراير 4th, 2020 الاتحاد الاوروبي: العراق بحاجة لحكومة انتقالية قادرة على إقامة دولة قوية فبراير 4th, 2020 التعليقات مغلقة