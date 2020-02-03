  • الثلاثاء , 4 فبراير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

الأمل بالعمل !

أعمدة الكتاب
التعليقات على الأمل بالعمل ! مغلقة
252 views

يستعد رئيس الوزراء الجديد محمد توفيق علاوي لبدء مشاوراته والانطلاق نحو تشكيل حكومة جديدة تتسق مع تطلعات الشعب العراقي التي مثلتها المطالبات المشروعة للمتظاهرين في ساحات التظاهر ويجب على السيد علاوي الحرص على تفعيل وتطبيق ما الزم به نفسه في خطاب التكليف حينما تحدث عن دولة المواطنة وحينما اعلن عن سعيه لحصر السلاح بيد الدولة ورفض أي تدخلات حزبية في شكل الحكومة المقبلة واختيار الوزراء ومن المهم جدا أيضا تنفيذ ما وعد به حينما قال انه يريد ان يفتح حوارا مع المتظاهرين واشراك ممثليهم في لجانه الاستشارية واحترام التضحيات التي قدمها ثلة من الشباب الشهداء والوفاء لهم من خلال الاستجابة لشعارات انتفاضة تشرين التي تعمدت بدماء اكثر من 600 شهيد والاف الجرحى.
وعلى الرغم من أن السيد محمد توفيق علاوي يعلم جيدا أنه ليس خيار الشعب العراقي بل هو خيار الاضطرار الذي اتفقت عليه القوى السياسية للخروج من المأزق والانسداد السياسي الذي تسبب به رفض وعجز وفشل هذه القوى في الدفع بمرشحين ينالون رضا اغلبية الشعب العراقي التي ساندت المحتجين الا أن الصبر والحكمة والقبول بهذا الخيار سيرسل رسالة ايجابية لرئيس الوزراء هي بمنزلة تأييد وتصديق لما قاله في خطاب التكليف وتحميله امانة التنفيذ لكل ما قاله وما وعد به وحينما تتحقق دفعة أولى من هذه الوعود فان الامل سيتسع بوفاء رئيس الوزراء محمد توفيق علاوي بوعوده وهذا يعني أيضا الاقتراب من تنفيذ تطلعات الشعب نحو التغيير وفتح صفحة جديدة من العمل السياسي تمكن العراق من الخروج من هذه المحنة باقل التضحيات وتجنبه منزلقات خطيرة وخسائر فادحة ..السيد علاوي تفضل ننتظر منك افعالا لا اقوالا ..!

د. علي شمخي

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة