منير قدوري يؤكد التنسيق المشترك لتعزيز العمل الرياضي

زيارات ميدانية لمراكز الموهبة في الكوت والبصرة وميسان

إعلام شؤون الأقاليم والمحافظات:

شرعت دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة بتنفيذ برنامج الزيارات الميدانية التقييمية لجميع مراكز الموهبة الرياضية في العراق بإشراف وحضور مسؤولي الدائرة ، وجرى تقسيم ملاكات القسم الى مجاميع توفد رفقة المسؤولين ، وكانت باكورة تنفيذ البرنامج مركز رعاية الموهبة الرياضية في واسط، حيث تفقد المعاون الاداري للمدير العام للدائرة منير قدوري جاسم، والوفد المرافق له بناية المركز والتقى مديره سلام حسين والملاكات الادارية والرياضية للمدارس التابعة للمركز ، وذلك بهدف تقييم الاداء و المساهمة في تطويره على مختلف الصعد.

و تواصل الدائرة بتنفيذ برنامج الزيارات الميدانية التقييمية لجميع مراكز الموهبة الرياضية في العراق بإشراف وحضور مسؤولي الدائرة ، حيث تفقد المعاون الاداري للمدير العام للدائرة منير قدوري والوفد المرافق له في زيارتين ميدانيتين منفصلتين، بناية مركزي رعاية الموهبة الرياضية في ميسان والبصرة تباعاً ، والتقى مديريهما كل من مهدي صالح وسامر ضياء عبد الوهاب والملاكات الفتية والادارية العاملة في القسمين ، وجرى خلال الزيارتين التفقديتين التباحث في حل المعوقات التي تعترض عمل مراكز الموهبة الرياضية هناك ، لغرض معالجتها وايجاد الحلول لتفعيل عمل الموهبة الرياضية في المحافظتين .

وخلال الجولة زار المعاون الاداري لشؤون الاقاليم مديرية شباب ورياضة البصرة والتقى مديرها صادق عبد الخضر لغرض التنسيق المشترك، وقد ابدى عبد الخضر دعمه الكامل لقسم الموهبة الرياضية بالمحافظة ، وعملها المشترك مع المديرية في خدمة الشباب الرياضي البصري.

الجدير بالذكر ان دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات/ وزارة الشباب والرياضة، تسعى دائما إلى تعزيز ودعم عمل مراكز الموهبة الرياضية في بغداد وفروع المحافظات ايمانا برفع كفاءة الموهوبين وتطوير قدراتهم باعتماد الملاكات التدريبية المتميزة ممن يملكون التخصص الأكاديمي وابطال الألعاب كافة، وكذلك الجانب الإداري الذي تهتم به الدائرة من أجل التنسي قالمشترك المتواصل مع الجهات الساندة لغرض تفعيل الجانبين الفني والإداري في تنظيم البطولات والملتقيات والمهرجانات بما يصب في خدمة الرياضة العراقية، سيما ان مراكز الموهبة الرياضية باتت تشكل قاعدة اساسية لاختيار اللاعبين الموهوبين لتمثيل المنتخبات الوطنية في شتى الالعاب، كما ان الاتحادات الرياضية اسهمت في ادراج فرق الموهبة الرياضية ضمن بطولاتها، وهذا أسهم في تحقيق المواهب لبطولات عديدة واضاف للمنافسة بعدا واضحا من جانب التحضير والتفوق في البطولات المختلفة.

وهذا يعود لتوجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض الذي يؤكد بصورة دائمة على النهوض بالقاعدة الرياضية وتطوير قدرات الموهوبين وجيل المستقبل، وفي اثناء تفقده لمراكز الموهبة الرياضية يشدد الوزير على دعم الموهبة والعمل على الارتقاء بمؤهلاتها نحو الافضل من خلال اعتماد الآليات الصحيحة التي تؤدي بالنهاية إلى انتاج لاعبين وفق مواصفات متقدمة.