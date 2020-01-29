أضواء على فريق شباب المدينة الشعبي لكرة القدم

بغداد ـ الصباح الجديد:

فريق شباب المدينة لكرة القدم في قضاء الحسينية، تأسس في العام 2006، بقيادة المدرب محمد نامس، شارك في نحو 30 بطولة، يقول ان العديد من لاعبي الفريق مثلوا الأندية ابرزهم حسين شلال حارس مرمى الشرطة والكهرباء، وحسين كريم «زورية» لاعب منتخبي الشباب والأولمبي والشرطة، وعي صباح الذي بلعب لمنتخبي الناشئين والباب وأندية الكهرباء وديالى والعدالة، واللاعب رائد كاظم الذي مثل أندية النفط وديالى والتاجي، ووميض منير لعب لمنتخب الناشئين وأندية العدالة وكركوك وصلاح الدين وأمانة بغداد والصليخ، ورشيد سلطان مثل أندية الهندية وكربلاء والكهرباء وحاليا مدرب فريق الصليخ، ومصطفى محمود هداف دوري كردستان ولعب لأندية كربلاء والحدود والصناعات وحاليا ضمن صفوف الزوراء.

ويضم الفريق مجموعة من الاسماء المتميزة منهم « سجاد محمد، حسوني سعدي، محمد حميد، محمد، يونس كرام، سيف فارس، يوسف صباح، حسين الاسمر، عادل راضي، صادق عباس، ياسين رعد، رسول صالح، اوس هاشم، محمد خزعل، رائد كاظم، مصطفئ عبدالله، اباذر غازي غزوان محمد، مهندجاسم«.

يقول المدرب محمد نامس: ان مباريات الفريق الشعبية تسهم في اكتشاف الموهوبين، وتصقل الامكانات، اذ لطالما كانت رافدا متميزا للأندية في ضوء ما افرزته من مواهب لامعة وصلت إلى أندية الدوري الممتاز والمنتخبات الوطنية وملاعب الأحتراف الخارجية.

ويختتم المدرب حديثه بالتأكيد على ضرورة اعاده تأهيل نادي الهلال، ويوجه رسالته إلى المسؤولين، لان منطقة الحسينية تمتلك مواهب وخامات كثيرة ويمكن ان يسهم نادي الهلال الرياضي في تقديم المواهب نحو الشهرة والاضواء.