رئيس الاتحاد الألماني يضع هدفا للمانشافت في يورو 2020

لوف يصف أول 3 مباريات في النهائيات بـ «أيام أحتفالية»

ميونيخ ـ وكالات:

طالب فريتز كيلر، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، المنتخب الأول بتقديم مشوار ناجح في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).. وقال كيلر خلال جلسة نقاش عقدت أول أمس بمدينة لايبزيج بمناسبة مرور 120 عاما على تأسيس الاتحاد الألماني: «أعتقد أنه من المفترض أن نتأهل إلى الدور قبل النهائي، وربما النهائي. عليكم تحديد أهداف كبيرة.». وأضاف: «عندما رأيت الحماس والشغف خلال المباريات الأخيرة، تولد لدي الأمل.»

وكانت الجماهير الألمانية عاشت صدمة إثر الخروج المفاجئ للمنتخب من الدور الأول لكأس العالم 2018 في روسيا، بعد أربعة أعوام من تتويجه بالنسخة السابقة التي أقيمت في البرازيل.. وبعدها أجرى يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب عملية إعادة هيكلة وتجديد لدماء الفريق.

من جانبه، قال يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا، إن المباريات الثلاث التي سيخوضها فريقه على ملعبه بمدينة ميونخ الألمانية بنهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) الصيف المقبل ستكون «أيام احتفالية» للجماهير الألمانية، لكنها ربما لن تشكل ميزة للماكينات.

وشدد لوف على أن منتخبي فرنسا والبرتغال، اللذين يتواجدان مع المنتخب الألماني في المجموعة السادسة بمرحلة المجموعات للمسابقة القارية يتميزان بقدرتهما على شن «هجمات مضادة نموذجية» ولن يمنحا الفرصة للمنتخب الألماني للاستفادة من مؤازرة عاملي الأرض والجمهور له.. وأضاف لوف في مقابلة أجراها مع موقعي (جول دوت كوم) و(سبوكس دون كوم) نشرا أول أمس: «إذا فرضنا سيطرتنا فإن فرنسا سوف تبتهج في قرارة نفسها من ذلك».

ويستهل منتخب ألمانيا مشواره في المجموعة بمواجهة نظيره الفرنسي (بطل العالم) في 16 حزيران المقبل، قبل أن يواجه منتخب البرتغال (بطل أوروبا) بعدها بأربعة أيام، فيما يختتم مبارياته بملاقاة أحد المنتخبات المتأهلة من ملحق الصعود للمسابقة القارية.

وأوضح مدرب منتخب ألمانيا: «لقد أنهينا التصفيات المؤهلة للبطولة بعد تصدرنا لمجموعتنا، رغم أننا واجهنا الكثير من التحديات، لذا فإن فريقنا الشاب يمنحني الأمل».وشدد لوف: «نحن لسنا بالضرورة المرشح الأوفر حظا للقب من بين المنتخبات المشاركة، لكن من المعروف أن البطولة دائما ما تتسم بزخمها الخاص».

إلى ذلك، قال أوليفر بيرهوف، مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم، إن ألمانيا بحاجة لحلول مبتكرة، استعدادا لمونديال 2022، بسبب الفترة القصيرة التي تسبق البطولة.

لكن بيرهوف قال أيضا، خلال حفل رابطة الدوري الألماني لاستقبال العالم الجديد، اليوم الثلاثاء، إن الـ31 منتخبا الأخرى ستواجه نفس المعضلة، التي تتمثل في إمكانية الحصول على أسبوع واحد للاستعداد، بدلا من عدة أسابيع، مثلما كان الحال في البطولات السابقة.. وقال بيرهوف: «لن يكون هناك المزيد من الوقت متاحا، بسبب ضغط الدوريات في العالم، بالإضافة للمسابقات الدولية».

وأضاف: «نحتاج لحلول مبتكرة وعلينا معالجة بعض الأزمات، خلال فترات التوقف الدولي المبكرة.. فترة الاستعداد للمدرب والمنظومة في قطر ستكون مختلفة».

وستقام بطولة كأس العالم، في الفترة من 21 تشرين الثاني حتى 18 كانون أول ، خاصة أن اللعب في الصيف بقطر سيكون صعبا، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. ولن تصدر مواعيد مباريات موسم (2022/2023) في ألمانيا، قبل الخريف المقبل.. لكن يبدو أن آخر جولة للبوندسليجا، قبل المونديال، ستنتهي يوم 13 تشرين الثاني، قبل ثمانية أيام فقط من انطلاق كأس العام.. وقال بيرهوف: «بالطبع هذا غير كاف، يمكنك أن ترى في المحادثات مع المدربين، كم أن الاستعدادات مهمة للبطولة، لأنك بالكاد يمكنك تجربة أشياء، خلال فترات التوقف الدولية القليلة».

واستطرد: «لكن، كل المنتخبات عليها التعايش مع هذا الأمر.. سيكون عيبا يتعين على كل المدربين التعامل معه».