مانشستر يونايتد يلتهم ترانمير بسداسية في كأس الاتحاد الإنجليزي

ثعالب ليستر يتأهلون بهدف إيهياناتشو

لندن ـ وكالات:

حقق مانشستر يونايتد فوزًا ساحقًا خارج أرضه على ترانمير روفرز (6-0)، أول أمس، ضمن منافسات الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ليتأهل الشياطين الحمر للدور التالي.. أهداف المان يونايتد جاءت عن طريق هاري ماجواير، دييجو دالوت، جيسي لينجارد، فيل جونز، أنطوني مارسيال وماسون جرينوود، في الدقائق 10، 13، 16، 41، 45 و56.. إلى ذلك، أمّن مانشستر سيتي عبوره إلى الدور الخامس بسهولة عقب فوزه العريض على ضيفه فولهام (درجة أولى) برباعية نظيفة أول أمس.

على ملعب الاتحاد، استفاد سيتي سريعاً من الطرد المبكر الذي ناله مدافع الضيوف تيم ريم (6) ليدشن مهرجانه التهديفي بعد ذلك مباشرة عبر الألماني إلكاي غوندوغان (8 من ركلة جزاء) ثم أضاف البرتغالي بيرناردو سيلفا الهدف الثاني (19)، قبل أن يؤمّن البرازيلي غابريال جيسوس بطاقة التأهل رسمياً بالهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين (72 و75).

والتحق سيتي ببعض الأندية التي سبقته في التأهل لهذا الدور وهي حتى الآن، تشيلسي وليستر سيتي وشيفيلد وينزداي (درجة أولى) وشيفيلد يونايتد وووست بروميتش ألبيون (درجة أولى) ونورويتش سيتي وبورتسموث (درجة ثالثة).

وصعد ليستر سيتي إلى الدور الخامس عقب فوزه على أرض برنتفورد (درجة أولى) بنتيجة 1-0.ووقع هدف التأهل المبكر لمصلحة «الثعالب» الدولي النيجيري كيليشي إيهياناتشو منذ الدقيقة 4.

وفي مباراة أخرى، تعادل توتنهام مع مستضيفه ساوثمبتون بهدف لمثله لحساب مباريات الدور الرابع .. وبادر الضيوف بالتسجيل بهدف وقّعه سون هيونغ مين عند الدقيقة 58، وتمكن المغربي سفيان بوفال من تعديل النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 87.

وسيضطر توتنهام للعودة إلى ملعبه لحسم تأهله بعدما أجبر على خوض مباراة معادة في مواجهة ساوثمبتون الذي أسقط فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 1-صفر في الأول من الشهر الحالي خلال المرحلة 21 من الدوري الممتاز.

واعتقد فريق مورينيو أنه حسم بطاقته إلى ثمن النهائي حين وصل إلى الدقائق الأخيرة من اللقاء وهو متقدم بالهدف الذي سجله الكوري الجنوبي سون هيونغ مين في الدقيقة 58.

إلا أن المغربي سفيان بوفال الذي دخل في الدقائق العشرين الأخيرة قال كلمته في الوقت القاتل وأدرك التعادل لساوثمبتون (87)، فارضا على توتنهام خوض الاعادة للدور الثاني تواليا بعدما أجبر على ذلك أيضا في الدور الثالث بتعادله على أرض ميدلسبره من الدرجة الأولى 1-1، قبل أن يفوز بالإعادة 2-1 على أرضه.

وإذا كان سبيرز حظي بفرصة محاولة الحصول على بطاقته في مباراة معادة، فإن جاره اللندني وست هام ودّع المسابقة بخسارته بين جمهوره على يد مدربه السابق الكرواتي سلافن بيليتش الذي قاد فريق الدرجة الأولى وست بروميتش ألبيون للفوز بهدف لكونور تاوسند سجله منذ الدقيقة 9، في لقاء أكمله الضيوف بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 72.

من جهة أخرى حسم نوريتش سيتي مواجهة الدوري الممتاز بفوزه على مضيفه بيرنلي 2-1، فيما سيضطر نيوكاسل لخوض مباراة معادة خارج قواعده بعد تعادله سلبا بين جماهيره مع أوكسفورد يونايتد من الدرجة الثانية.