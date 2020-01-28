يد إسبانيا تحافظ على عرش أوروبا

ستوكهولم ـ وكالات:

توج المنتخب الإسباني لكرة اليد بلقب كأس الأمم الأوروبية، أول أمس، بفوزه الثمين 22 / 20 على نظيره الكرواتي في المباراة النهائية للبطولة، التي استضافتها السويد والنمسا والنرويج.ولحق المنتخب الإسباني بقافلة المتأهلين إلى مسابقة كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية (يورو 2020).

وأصبح المنتخب الإسباني خامس المتأهلين للمسابقة الأولمبية حيث سبقه كل من منتخبات اليابان صاحب الأرض والدنمارك بطل العالم والأرجنتين بطل مسابقة كرة اليد بدورة الألعاب الأمريكية 2019 والبحرين المتأهل من التصفيات الآسيوية التي أقيمت في تشرين أول الماضي بالدوحة.

وأنهى المنتخب الإسباني الشوط الأول من المباراة لصالحه بنتيجة 12 / 11، ثم عزز الفريق انتصاره في الشوط الثاني وأنهى المباراة لصالحه 22 / 20.وحافظ المنتخب الإسباني بهذا على اللقب القاري الذي أحرزه للمرة الأولى قبل عامين في كرواتيا.

كما ضمن الفريق المشاركة في الأولمبياد للنسخة العاشرة على التوالي والحادية عشرة في آخر 12 دورة أولمبية، حيث لم يغب عن الدورات الأولمبية منذ 1972 إلا في نسخة مونتريال عام 1976 .

وكان المنتخبان الإسباني والكرواتي ضمنا التأهل إلى بطولة العالم المقرر إقامتها في مصر مطلع العام المقبل ويرافقهما من البطولة الحالية المنتخب النرويجي الفائز بالمركز الثالث إضافة للمنتخب الدنماركي صاحب المركز الثالث عشر في هذه البطولة الأوروبية، بصفته حامل اللقب العالمي في 2019.

وأقيمت المباراة النهائية بالعاصمة السويدية ستوكهولم أمام 17 ألف و800 ألف مشجع احتشدوا في المدرجات.وكان الإسباني أليكس جوميز والكرواتي دوماجوي دوفنياك أفضل المسجلين في مباراة اليوم برصيد خمسة أهداف لكل منهما.