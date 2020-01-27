تايلور سويفت لم تكن فخورة بشكلها

الصباح الجديد – وكالات:

تحدثت النجمة الأميركية تايلور سويفت عن معركتها الصعبة مع نظام التغذية في بداية شوطها الفني وذلك في حديثها بفيلم نتفليكس الجديد Miss Americana، حيث أوضحت أنها عاشت فترة عدم رضا عن شكل جسدها وتأثرت سلباً بالنقد المسيء لتضاريسها مشيرةً إلى أنها لم تكن فخورة بشكلها في تلك المرحلة ما دفعها لتجوّع نفسها حتى تخسر وزنها وعرضت مجموعة صور من فترة إصدار ألبومها “1989” خلال العامين 2014 و2015 لتكشف كيف أصبحت نحيفة جداً خلال هذه الفترة بعد تجويع نفسها وقالت: “كنت أشعر أن بطني يبدو كبيراً أو أتخيّل بأن شخصاً ما يقول إنني أبدو حامل ما دفعني لتجويع نفسي بالإمتناع عن الطعام”.

وأسهبت شارحة قلق المقربين منها الذين خافوا عليها وحاولوا مساعدتها لكنها كانت تؤكد لهم بأنها تتناول الطعام وأن سرّ ضعفها يعود لممارسة الكثير من التمارين الرياضية، وتابعت: “شعرت كأنني سأموت عندما كنت أغنّي في أثناء تلك الفترة، لكنني أصرّيت على الإعتناء بنفسي على طريقتي”.