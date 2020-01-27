واشنطن تدعو السلطات العراقية الى حماية المنشآت الدبلوماسية الامريكية

بغداد – الصباح الجديد

دعت وزارة الخارجية الامريكية يوم الاثنين السلطات العراقية الى حماية المنشآت الدبلوماسية الامريكية في البلاد وذلك بعد ساعات على سقوط صواريخ كاتيوشا على محيط السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء ببغداد.

وقالت الخارجية الامريكية في بيان لها نقلته وسائل اعلام إن “المليشيات الإيرانية في العراق تواصل تهديد أمن العراق”، مؤكدا أن “أكثر من 14 هجوما وقع من جانب إيران والميليشيات الموالية لها على أمريكيين في العراق منذ ايلول”.

وأشار البيان إلى “أن الوضع في العراق يبقى متأزما، لأن المليشيات التي تدعمها إيران لا تزال تشكل تهديداً للأمن”.

ويأتي البيان الامريكي بعد ساعات على سقوط 5 صواريخ كاتيوشا في محيط السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء في بغداد يما تضاربت الانباء حول وقوع اصابات.

وكان رئيس الوزراء “المستقيل” عادل عبد المهدي، اصدر بيانا حذر فيه من تعرض البلاد لتداعيات خطيرة نتيجة هذه الأعمال، مؤكدا التزام حكومته بحماية البعثات الدبلوماسية، كما أشار إلى إصداره أوامر باعتقال المنفذين وتسليمهم إلى القضاء.

وكانت 3 صواريخ نوع كاتيوشا سقطت في 21 الجاري في محيط المنطقة الخضراء دون وقوع خسائر بشرية.

وتتواصل الهجمات الصاروخية ضد المصالح الأميركية في العراق، بشكل شبه يومي، وخصوصاً على المنطقة الخضراء بوسط العاصمة، حيث مقر السفارة الأميركية.