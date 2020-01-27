  • الإثنين , 27 يناير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

فيلم (نجد) يخطف جائزة الصقر الخليجي

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الصباح الجديد – وكالات:
فاز الفيلم السعودي (نجد) للمخرج سمير عارف وبطولة حياة الفهد وإبراهيم الحربي وزهرة الخرجي وماجد مطرب بجائزة الصقر الخليجي الطويل من مهرجان العين السينمائي الذي اختتم مساء السبت الماضي بالإمارات وفي مسابقة الصقر الخليجي القصير فاز فيلم (المنطقة الرمادية) للمخرج حسين جعفر حبيب فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها إلى أحمد خضيري عن فيلم (المتابعون).
وأقيم حفل ختام الدورة الثانية من المهرجان في قلعة الجاهلي بحضور عدد من نجوم السينما العرب ومنهم الكويتي طارق العلي والمصري أحمد بدير والبحريني خليل الرميثي والإماراتي ياسر النيادي.
وفي مسابقة الصقر الإماراتي القصير فاز فيلم (نيتن) للمخرج طلال محمود بينما منحت لجنة التحكيم جائزتها إلى أحمد الملا عن فيلم (أمي)، وحصلت المخرجة نائلة الخاجة على جائزة الإبداع لأفضل موهبة إماراتية.
وجاء مهرجان العين السينمائي الذي أطلق دورته الأولى في 2019 ليسد الفراغ الذي أحدثه غياب أكبر مهرجانين كانت تقيمهما الإمارات في أبوظبي ودبي.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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