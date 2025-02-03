مدير عام الفنون للصباح الجديد: سندعم القاعات ونشركها في معارض خارجية

وداد ابراهيم

شهدت بغداد صباح السبت الأول من شباط الجاري افتتاح قاعة “أسس للفنون التشكيلية. وقد شهد الافتتاح انطلاق فعالياتها الرسمية بمعرضها التأسيسي الأول، وافتتح القاعة المذكورة مدير عام دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار الدكتور الفنان قاسم محسن والذي خص صحيفة الصباح الجديد بحديث جاء فيه: من دواعي سروري وجهت لي الدعوة لافتتاح قاعة للفن من قبل الفنان النحات العراقي أحمد جمعة مؤسس هذه القاعة من أجل افتتاحها وافتتاح مشاريعها التي ستقام، لذا أجد هذه القاعة جرعة جديدة تضاف الى القاعات الأهلية التي غيبت لفترة بسبب أوضاع البلد. لذا أعد الافتتاح يمثل شيئا كبيرا للفنانين ومنجزا فنيا للتشكيل العراقي، وستكون إضافة جديدة، وهي في مكان أنيق وسط بغداد قريب من قاعات أخرى ومن كلية الفنون الجميلة الحقيقة. اختيار المكان موفق وكذلك الحضور كان من نخبة الفنانين. من المفرح أن نشاهد هكذا قاعات تزيد وتروج الى ثقافة الفن التشكيلي والخطاب الفني البصري في العراق، وهو مكسب يضاف الى الثقافة العراقية وسيكون هناك تعاون مشترك ما بين دائرة الفنون العامة وهذه القاعات.

وتابع محسن: كنت قبل يوم من الافتتاح في القاعة وشهدت بنفسي التحضيرات وأعطيت بعض الملاحظات وتداولنا في التعاون بين وزارة الثقافة والسياحة والاثار والقاعات الأهلية، إذ سنشركها في الأنشطة التي ستقام خارج العراق، وهذا مهم جدا من أجل أن ننقل هذه التجارب الفنية المؤثرة من أصحاب المواهب الجادة كونه نهرا من العطاء علينا أن ننمي هذه الطاقات بإشراكهم في معارض خارج العراق، ليحقق الفن التشكيلي العراقي العالمية مع تأثيره الإقليمي، لكن نحتاج الى تجارب جادة حقيقية، لأن الكثير من التجارب الحداثوية لها مكانة ومستقبلا ندعمها بما نستطيع.

وضم المعرض مجموعة مختارة من الأعمال الفنية التي تعكس رؤية القاعة وأهدافها، مع مشاركة فنانين عراقيين كبار في الوسط الفني ومحترفين من الشباب البارزين.

الفنان الدكتور “أحمد جمعة البهادلي” مؤسس القاعة قال: نسعى من خلال هذا المشروع إلى إحياء المشهد الفني في بغداد، المدينة التي كانت ولا تزال مركزًا للإشعاع الثقافي في المنطقة. تهدف القاعة إلى توفير مساحة حرة للتعبير الفني، ودعم المواهب الشابة، وإتاحة الفرصة للفنانين لعرض أعمالهم أمام جمهور أوسع..

كما تسعى القاعة إلى تعزيز الحوار بين الأجيال الفنية المختلفة، من خلال تنظيم معارض دورية وورش عمل وندوات فنية ودورات تعليمية تتيح للفنانين والنقاد تبادل الأفكار والخبرات. بالإضافة إلى ذلك، ستكون القاعة منصة لعرض الأعمال الفنية التي تعكس الهوية العراقية بكل تنوعها وغناها الثقافي.

شهد حفل الافتتاح معرضًا ضم مجموعة من الأعمال الفنية المتنوعة المحترفة في الرسم والنحت والخزف، وقد تنوعت الموضوعات بشكل لافت للنظر لتؤكد عمق مساحة التجريب في هذا الحدث الفني كما تضمن الحفل حوارات جانبية لعدد من الفنانين والمثقفين الذين أشادوا بهذه المبادرة، مؤكدين على أهمية دعم الفنون في بناء المجتمع وتعزيز الهوية الوطنية. وألقى الدكتور أحمد جمعة البهادلي كلمة خلال الافتتاح، عبّر فيها عن رؤيته للقاعة كمنصة للإبداع والحوار الثقافي، معبرًا عن أمله في أن تكون “أسس” نقطة انطلاق لفنانين جدد ومساحة للإلهام والتجديد.