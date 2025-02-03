بحث تطوير العلاقات السياحية والآثارية بين العراق ومصر

بغداد – الصباح الجديد:

التقى وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور أحمد فكّاك البدراني ببغداد وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي، والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات الآثارية والسياحية.

واستعرض البدراني أهمية دور بغداد الحضاري، واختيارها عاصمة للسياحة العربية لعام 2025‪‬‬‬‬

وناقش مع ضيفه تفعيل التعاون الثنائي بين البلدين على الصعيد السياحي، وفي مجال التنقيبات الآثارية.

من جانبه أشاد الوزير المصري بدور بغداد الحضاري على صعيد الحضارة العربية والإسلامية معرباً عن سعادته بحضور هذه الفعالية المهمة لمشاركة العراق من خلال الإنجاز الذي تحقق باختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025 متمنياً للعراق الخير والسلام والازدهار.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار لشؤون الفنون الأستاذ قاسم طاهر السوداني، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري محمد إسماعيل خالد.

وكان السوداني قد استقبل وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي والوفد المرافق له، وتأتي الزيارة للمشاركة في فعاليات اختيار بغداد عاصمة السياحة العربية لعام 2025 ويتم تسليم مفتاح بغداد عاصمة السياحة العربية من قبل المنظمة العربية للسياحة.

يذكر أن وزارة الثقافة والسياحة والآثار وبالتعاون مع جهات عديدة أعدت برامج وفعاليات متنوعة للاحتفال بهذه المناسبة المهمة لتكون بغداد وجهة سياحية عربيا وعالميا بعد ان حققت جميع المعايير التي حددتها المنظمة العربية للسياحة.