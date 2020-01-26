إنجي المقدم لم تحسم قرارها في “لعبة النسيان”

الصباح الجديد – وكالات:

دخلت الجهة المنتجة لمسلسل “لعبة النسيان” بطولة الفنانة دينا الشربيني في مفاوضات جادة مع النجمة انجي المقدم للمشاركة في بطولة المسلسل المقرر عرضه في رمضان المقبل وهو من تـأليف تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، ولم تحسم انجي المقدم قرارها حتى الأن علماً بأن الشركة المنتجة أرسلت لها “السيناريو” للاطلاع عليه وقراءته.

وبسؤال انجى المقدم قالت أنها لم تحسم قرارها حتى الأن، مشيرة إلى أن المخرج هاني خليفة أرسل لها النسخة النهائية من السيناريو الذى صاغه المؤلف تامر حبيب وهي الأن في مرحلة القراءة لافتة إلى أنها لم توقع رسيماً حتى الآن .

وتعاونت انجى المقدم مع دينا الشربينى 3 مرات من خلال الجزء الثانى والثالث من مسلسل “حكايات بنات” عام 2017 من إخراج مصطفى أبو سيف ومسلسل طرف ثالث بطولة النجم أمير كرارة عام 2012 إخراج محمد بكير.

وقدمت انجي المقدم أخر أعمالها مسلسل “حواديت الشانزليزيه” بمشاركة إياد نصار، ومي سليم، داليا مصطفى، أماني كمال، وسارة عادل، وعزو عادل، ومجموعة كبيرة من الفنانين، من إخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى.

كمـا تنتظـر انجـي المقـدم عرض فيلم “صاحب المقام” بطولة الفنانة يسار وآسر ياسين، صلاح عبد الله، بيومي فؤاد، محمود عبد المغني، وعدد آخر مـن النجـوم، تأليـف إبراهيـم عيسى، وإخـراج مانـدو العـدل .