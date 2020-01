Bad Boys يحقق 100 مليون دولار في 9 أيام

الصباح الجديد – وكالات:

نجحت النسخة الثالثة من سلسة أفلام الحركة Bad Boys، التي جاءت بعنوان Bad Boys for Life في تحقيق إيرادات بلغت 100 مليون دولار في سباق شباك التذاكر خلال 9 أيام من طرحه في دور العرض السينمائي.

ومن المقرر أن ينهي الفيلم أسبوعه الثاني بإيرادات تصل لـ 117 مليون دولار بعد تخطيه فيلم الحرب العالمية 1917 الذي سيطر على صدارة البوكس أوفيس منذ الأيام الاولى من عرضه في دور العرض.

فيلم Bad Boys For Life من بطولة مارتن لورنس وويل سميث، فانيسا هادجنز، جنيفر بادجر، ألكساندر لودفيج، جو بانتوليانو، باولا نونيز، شارون فايفر، دى جى خالد، تشارلز ميلتون، كيت ديل كاستيلو، سيدنى باربوزا، هابى اندرسون، أثينا أكيرز، إميلى توولز.

ويدور الجزء الثالث من فيلم Bad Boys For Life حول ماركوس بورنيت الذى أصبح مفتش شرطة ومايك لورى في أزمة منتصف العمر ويجتمع الثنائي مرة أخرى عندما تسنح لهم الفرصة حيث يقوم مرتزق ألباني قتلوا شقيقه من قبل بعرض مكافأة كبيرة في حالة قيامهم بـ مهمة محددة.

يذكر أن الجزء الأول من الفيلم تم عرضه عام 1995 وكان يحكى عن محققين في ميامي هما ديد مايك لوراى (ويل سميث) وماركوس بورنيت (مارتن لورانس) كانا يحميان كمية كبيرة من الهيروين تساوى 100 مليون دولار لتختفي الشحنة من مركز الشرطة وبعد الاشتباه في أنها عملية سرقة داخلية، أعطــتـــهــما الشـــــؤون الداخلية 5 أيام فقط لتتبع الشحـنــــة ومعــــرفة مكانها قبل إغلاق قسم المخدرات بالمركز.