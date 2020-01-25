  • السبت , 25 يناير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

لقي مصرعه بعد نزاع دموي.. مع ديك

الصفحة الأخيرة
التعليقات على لقي مصرعه بعد نزاع دموي.. مع ديك مغلقة
6 views

الصباح الجديد – وكالات:
لقي رجل في الهند مصرعه بعدما دخل في قتال دام مع ديكه، في واقعة غريبة من نوعها حدثت في أثناء نقله للديك للمشاركة في مصارعة الديكة وبحسب ما أرودت وسائل إعلام هندية فقد فارق الرجل البالغ من العمر (50 عاما) الحياة إثر تعرض رقبته لضربات مخلب من الديك.
وذكرت الشرطة في ولاية أندرا برديش جنوب شرقي الهند أن الرجل نقل مصابا بجروح خطيرة إلى المستشفى حيث فارق الحياة هناك متأثرا بسكتة دماغية.
وأوضح ضابط في الشرطة أن القتيل كان يشارك بانتظام في صراع الديكة بالولاية وكان يصطحب ديكه للمشاركة في أحد تلك النزالات عندما نشب النزاع بينهما.
وقال إن الديك كان يحاول التحرر من قيد صاحبه فقام بالهجوم عليه.
وبرغم أن صراع الديكة وغيرها من الحيوانات ممنوع بحكم القانون في الهند منذ عقود طويلة إلا أنه ما يزال مستمرا في البلاد وتقول جماعات الرفق بالحيوان إن السلطات تغض الطرف عن هذا الأمر برغم أنه خارج عن القانون باعتبار أنه “مجرد تسلية”.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة