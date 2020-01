“الملك الاسد” يبدأ رحلة جديدة بالمنصات الرقمية

بعد حصده 1.65 مليار دولار..

الصباح الجديد – وكالات:

يبدأ فيلم الرسوم المتحركة The Lion King (الملك الاسد) رحلة جديدة عبر المنصات الرقمية وقررت الشركة المنتجة عرضه يوم غد الاثنين عبر منصة Disney+ بعد انتهاء رحلته في شباك التذاكر التي بدأت في تموز الماضي وانتهت بتحقيقه مليار و650 مليون دولار إيرادات.

فيلم The Lion King هو إعادة إحياء لنسخته الكرتونية الشهيرة الصادرة عام 1994 والتي ارتبط بها جيل التسعينيات والثمانينيات ويتتبع فيلم The Lion King قصة سيمبا الشبل الصغير الذي يسعى لاسترداد عرشه كملك بعد مقتل والده على يد أخيه الأصغر فيخوض سيمبا في الكثير من المواقف تعلمه المعنى الحقيقي للشجاعة والمسؤولية ويضم النسخة الجديدة من فيلم The Lion King الكثير من التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس إيرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتأليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.