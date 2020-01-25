سيف نبيل يضيء فضاء القرية العالمية في دبي

الصباح الجديد – وكالات

استضافت القرية العالمية في دبي اول امس الجمعة النجم العراقي الشاب سيف نبيل وذلك على المسرح الرئيسي حيث قدّم أجمل أعماله بينها “عشق موت” التي اشتهر بها في بداياته الفنية، إضافة إلى “هاي السنة” و”ما مرتاح” و”خايف من عندي” وغيرها من أغانيه التي تمزج بين البوب والموسيقى الشعبيّة ولاقت رواجاً لدى الشباب العربي وتمكن ضيوف القرية العالمية إضافة إلى حضور الحفل الاستمتاع بتجارب تسوّق من المنتجات والحرف اليدوية من حول العالم وتذوّق أشهى المأكولات والاستمتاع بجولات وألعاب كرنفال إضافةً إلى المشاركة في العديد من الفعاليات والانشطة الترفيهية لجميع أفراد العائلة.

الجدير ذكره أن حفل “نبيل”، يأتي ضمن جدول الحفلات الموسيقية التي يزخر بها الموسم 24 للقرية العالمية التي أعلنت عن استضافتها نخبة من ألمع نجوم الفن والغناء من جميع أنحاء العالم مساء كل يوم جمعة مع الإشارة إلى أن حضور الحفلات يتضمن سعر تذكرة دخول القرية مقابل 15 درهماً.