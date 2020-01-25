آمال ماهر تُسجِّل أغنية لـ”عيد الحب”

الصباح الجديد – وكالات:

كشفت الفنانة آمال ماهر أنها بدأت بالتحضيرات لإطلاق ألبومها الغنائي الجديد، مشيرةً لتسجيل أغنيتها المنفردة المقرر طرحها بالتزامن مع “عيد الحب” المقبل والذي ستُحيي خلاله حفلاً في القاهرة.

واكتفت “ماهر” بكلمة “قريبًا Soon” مرفقة مع الفيديو الذي نشرته عبر حساباتها الموثّقة على مواقع التواصل الاجتماعي وبينها “تويتر” فيما علّقت على الصورة بتغريدةٍ لاحقة مشيرةً إلى أنها التُقِطَت خلال تسجيل أغنية “عيد الحب”.

يذكر أن آخر ألبومات “آمال” طُرِحَ في يناير2019 بعنوان “أصل الأحساس” من إنتاج شركة “فيولين”، وضم 16 أغنية تعاونت فيها مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين.

وكانت الفنانة آمال ماهر قد عادت لجمهورها على منصات السوشيال ميديا وبالتحديد “إنستجرام”بعد غياب طويل وسط تساؤلات البعض عن تغير ملامحها بشكل ملحوظ وأرفقت آمال تعليقًا على الصور التي شاركتها، مهنئة متابعيها بالسنة الجديدة من أمام شجرة الكريسماس، قائلةً: “كل سنة وأنتم طيبين سنة سعيدة عليكم جمعيا يارب تحققوا كل اللي بتتمنوا”.