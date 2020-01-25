الرئيس العراقي يلتقي بابا الفاتيكان ويناقشان الزيارة المرتقبة

بغداد – الصباح الجديد

التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت في الفاتيكان، البابا فرنسيس.

وأكد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، أن التآخي والتعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين والأطياف الاخرى هو الطريق الوحيد للقضاء على التطرف بكل أشكاله وأنواعه، مبيناً أن جرائم الإرهاب التي طالت كل المكونات العراقية لا تمتّ إلى تعاليم الدين الإسلامي السمحاء بصلة.

وأوضح الرئيس أن حل الأزمات التي تعاني منها المنطقة يأتي عبر الحوار والتفاهم، مشيراً الى أهمية تعزيز الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

واشاد بمواقف بابا الفاتيكان في الحث على الوحدة والالتئام بين العراقيين جميعاً، ودعواته من أجل ترسيخ الامن والسلم، والعيش المشترك بين اتباع الديانات السماوية والحيلولة دون المزيد من التصعيد إقليمياً ودولياً.

بدوره، أكد البابا فرنسيس ضرورة المضي بدعم استقرار العراق، مبيناً أهمية تغليب لغة الحوار والتفاهم وتعزيز التعايش السلمي لترسيخ المحبة والسلام والاعتدال.

وتمت، خلال اللقاء، مناقشة ترتيبات الزيارة المزمع القيام بها من قبل البابا الى العراق في وقت لاحق.