تراجع مؤشرات التداول في سوق العراق للأوراق المالية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أنهى المؤشر العام لسوق العراق للأوراق المالية «بورصة العراق» جلسة تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.81 %، عند مستوى 482.54 نقطة ، خاسراً نحو 3.94 نقطة ، مقارنة بالجلسة التي سبقتها.

وتم التداول على أسهم 31 شركة ، من أصل 102 شركة مقيدة في السوق، ارتفعت منها أسهم 4 شركات، وانخفضت أسهم 20 شركة، بينما استقرت أسهم 7 شركات.

وسجلت قيمة التداولات نحو 22,210,181,273 دينار، بينما بلغت عدد الأسهم نحو 3,404,401,798 سهم، بعدد صفقات بلغت نحو 600 صفقة.

وسجل عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق النظامي 2.363 مليون سهم بقيمة بلغت 7.109 مليون دينار من خلال تنفيذ 9 صفقات، على أسهم شركتين.

وسجل عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق النظامي 563.422 مليون سهم بقيمة بلغت 185.216 مليار دينار من خلال تنفيذ 96 صفقة، على أسهم 5 شركات.

وسجل عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق الثاني 760 ألف سهم بقيمة بلغت 1.900 مليون دينار من خلال تنفيذ 8 صفقات، على أسهم شركة واحدة.

وسجل عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق الثاني 760 ألف سهم بقيمة بلغت 1.900 مليون دينار من خلال تنفيذ 8 صفقات، على أسهم شركة واحدة.

وتم تنفيذ أمر متقابل تنفيذ على اسهم شركة اسيا سيل للاتصالات بعدد أسهم 2.418 مليار سهم، وبقيمة 21.278 مليار دينار.

وتصدر الارتفاعات سهم فندق بابل بنسبة 2.99 %، بينما تصدر الانخفاضات سهم بغداد العراق للنقل العام بنسبة 8.74 %.

وجاء سهم مصرف اسيا سيل للاتصالات الأكثر نشاطاً من حيث الأسهم والمتراجع بنسبة 2.00 %، كما جاء سهم اسيا سيل للاتصالات الأكثر نشاطاً من حيث القيمة والمنخفض بنسبة 2.00 %.