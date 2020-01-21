العراق يبحث مع الكويت تهدئة الاوضاع في المنطقة

بغداد – الصباح الجديد

أكد نائب وزير الخارجیة الكويتي خالد الجار الله، الثلاثاء، أھمیة الزيارة التي قام بھا وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري إلى بلاده، مشیرا إلى أنھا تأتي في إطار التنسیق بین البلدين، مشیراً الى أھمیة الجھود التي بذلتھا قطر لتھدئة الأوضاع في المنطقة.

وأعرب الجار الله، في تصريحات للصحفیین، عن أمل بلاده في أن تكون ھناك جھود لمعالجة أوضاع العراق ولبنان والیمن، مضیفاً: “نؤكد على التھدئة وعلى الحوار والحلول السلمیة لأي خلافات أو نزاعات يمكن أن تحدث في الوطن العربي”.

وأشار إلى أن زيارة الوزير العراقي تأتي أيضاً للحديث فیما يتعلق بالحدود بین البلدين، وقال: إن “ھناك تفاھمات بین الأجھزة الدفاعیة والأمنیة العراقیة-الكويتیة، وبالتالي الوضع عبر الحدود مطمئن”.

وكان وزير الدفاع نجاح الشمري وصل إلى الكويت، الأحد الماضي، وبحث مع نائب رئیس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي، أحمد منصور الأحمد الصباح، عدداً من القضايا المشتركة بین البلدين، وفقاً لـوكالة “كونا” الرسمیة.

وأضاف: “بالتالي من الطبیعي أن نرى اتصالات وزيارات من الإخوة في قطر ل إيران والعراق ومناطق أخرى، وھذه ھي طبیعة الدبلوماسیة القطرية الحیوية، ولم نستغرب ھذه الزيارات الطبیعیة في ھذا الإطار”.

وتأتي تصريحات الجار الله بالتزامن مع حراك نشط للخارجیة القطرية خلال الأيام الماضیة في إطار تھدئة الأوضاع في المنطقة، كان آخرھا زيارة قام بھا وزير الخارجیة القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الاثنین، إلى الكويت ناقلاً رسالة شفھیة إلى أمیر البلاد، صباح الأحمد الجابر الصباح، من أمیر قطر تمیم بن حمد آل ثاني