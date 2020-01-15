ترشيحات الأكاديمية الاميركية لجوائز الأوسكار 92 لعام 2020

أعلنت الأكاديمية الأميركية لفنون وعلوم الصورة المتحركة، اليوم الاثنين، على موقعها الرسمي، ترشيحات جوائز الأوسكار بدورتها الـ92 للعام 2020، والتي ستقام الشهر المقبل. وحصد فيلم (الجوكر) الحصة الأكبر من الترشيحات بواقع 11 ترشيحاً، من بينها الترشيح لجائزة أفضل فيلم، وأفضل ممثل، وأفضل مخرج، يليه فيلم (الإيرلندي) بعشر ترشيحات. ويتنافس على أوسكار أفضل ممثل مساعد، ممثل مساعد، توم هانكس، وأنتوني هوبكنز، وآل باتشينو وجو بيشي عن دوريهما في فيلم «The Irishman»، وبراد بيت عن فيلم «Once Upon a Time in Hollywood». أما جائزة أفضل ممثلة مساعدة، فيتنافس عليها، كاثي بيتس ولورا ديرن عن فيلم «ماريج ستوري» وسكارليت جوهانسون عن فيلم «جوجو رابيت»، وفلورنس بيو ومارغوت روبي عن فيلم «بومبشيل». وينافس على فئة «أفضل ممثلرئيسي»، واكين فينيكس، وليوناردو دي كابريو عن «وانس أبون إيه تايم إن هوليوود»، وآدم درايفر عن فيلم «ماريج ستوري»، وأتطونيو بانديراس، وجوناثان برايس أما أوسكار أفضل ممثلة رئيسية، فينافس عليها سكارليت جوهانسون، وسينثيا إريفو، ورينيه زيلويغر عم فيلم «جودي»، ويورس رونن، وتشارليز ثيرون عن فيلم «بومبشيل»، بحسب وكالة «سبونتيك» للأنباء. واقتصرت المشاركة العربية في الترشيحات على فيلمين سوريين هما (الكهف) و(إلى سماء) عن فئة أفضل فيلم وثائقي، إضافة إلى فيلم (إخوان) بإنتاج تونسي قطري كندي مشترك عن أفضل فيلم قصير. وسيقام حفل توزيع جوائز أوسكار في مدينة لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا في 9 فبراير المقبل.