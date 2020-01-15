مهرجان واسط السينمائي يعلن أسماء الأفلام المشاركة في دورته الخامسة

أعلن مهرجان واسط السينمائي قائمة بالأفلام العراقية والعربية والعالمية المشاركة في دورته الخامسة ، التي ستنطلق في شهر اذار/ مارس المقبل، وضمت القائمة عشرة أفلام عراقية لمخرجين شباب، فيما ضمت قائمة الأفلام العربية والعالمية عشرون فلما سينمائيا.

مدير المهرجان المخرج عباس العبودي، قال ان المهرجان لم يؤجل بل ستقام دورته الخامسة التي تحمل أسم الموسيقار العراقي وأبن مدينة واسط الفنان « نصير شمة» في شهر اذار المقبل ، ومازالت الاستعدادات جارية لنجاح أقامته، وذلك يأتي ايمانا منا بأهمية دور السينما الفاعل في الحراك الجماهيري المطالب بالتغيير .