الرياضة النيابية تؤكد دعمها للأولمبية وسعيها لاقرار قانوني الاتحادات والأندية

تثني على عمل البارالمبية وتعد بدعم اتحاداتها قبل طوكيو 2020

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكدت لجنة الشباب والرياضة النيابية، دعمها للجنة الاولمبية العراقية وللرياضة العراقية، مبينة أنها تسعى لأقرار قانوني الاتحادات والأندية الرياضية.

وذكر بيان للجنة الاولمبية تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، ان «رئيس اللجنة الاولمبية العراقية رعد حمودي، استقبل برفقة اعضاء المكتب التنفيذي في مكتبه صباح امس، رئيس وأعضاء لجنة الشباب والرياضة البرلمانية في مقر اللجنة الكائن في شارع فلسطين، للتباحث حول ضرورة تفعيل عمل اللجنة الاولمبية العراقية بالمرحلة القادمة بعد تشريع قانونها رقم 29 لسنة 2019».

وثمن رئيس اللجنة الاولمبية، وفقاً للبيان، «الجهود المبذولة للجنة الشباب والرياضة البرلمانية بتشريع قانون الأولمبية الجديد وانهاء كافة الأشكالات المتعلقة بقرار بريمر لسنة 2002 والقاضي (بحل اللجنة الاولمبية وعدها من الكيانات المنحلة)»، مبينا ان «هذه الزيارة ستعطي دافعا كبيرا للمكتب التنفيذي بممارسة مهامه الموكله له بموجب القانون والنظام الداخلي للجنة لتطوير الرياضة العراقية والنهوض بها من جديد الى المحافل الدولية».

من جهته أبدى النائب عباس عليوي رئيس لجنة الشباب والرياضة عن «أستعداد لجنته بتقديم الدعم اللازم للحركة الاولمبية الرياضية في العراق من خلال تشريع تعديلات القوانين الرياضية المعطلة منذ ثمانينات القرن الماضي، وممارسة الدور الرقابي على المؤسسات الرياضية وبالشكل الذي يضمن ديمومة العمل والتعاون فيها وانهاء كافة التقاطعات خدمة للحركة الرياضية في العراق».

ومن جانبه استعرض، ديار برواري نائب رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية «اهمية بدء المكتب التنفيذي بالعمل على تعديل النظام الداخلي ومصادقته من الجمعية العمومية بعد عرضه على اللجنة الأولمبية الدولية، وضرورة تأسيس مركز التسوية والتحكيم الرياضي بعد تعديل النظام الداخلي من اجل فض جميع المنازعات الرياضية في هذا المركز».

من جانب اخر، زار رئيس لجنة الشباب والرياضة عباس عليوي مقر اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية في بغداد صباح اليوم نفسه وكان في استقباله رئيس اللجنة البارالمبية د. عقيل حميد ونائبه خالد رشك وعدد من اعضاء المكتب التنفيذي واعضاء الاتحادات الرياضية في اللجنة.

وتجول رئيس لجنة الشباب والرياضة في اروقة اللجنة البارالمبية من مكاتب الموظفين والاتحادات الرياضية وملحقاتها بصحبة رئيس اللجنة البارالمبية والوفد المرافق للضيف حيث اطلع على طبيعة العمل القائم في اللجنة واشاد بالتنظيم الاداري والفني اضاقة الى اطلاعه على كافة الاتحادات الرياضية والوقوف على احتياجاتهم لاسيما وان الاتحادات تستعد للمرحلة الاخيرة من التأهل للدورة البارالمبية في طوكيو 2020.

واطلع رئيس لجنة الشباب والرياضة على اللمسات الاخيرة في القاعة الرياضية المغلقة التي من المؤمل ان يتم افتتاحها قريبا حيث اثنى على العمل الحريص في انجاز هذا الصرح الرياضي الكبير الذي يعد الاول من نوعه في العراق وبجهود ذاتية من اللجنة البارالمبية العراقية.

مؤكدا ان حصول اللجنة البارالمبية العراقية على قانون خاص بها يعد خطوة كبيرة ومتقدمة في العمل الرياضي الصحيح الذي يبنى من خلاله رياضة عراقية متقدمة تستند في خطواتها الى بنود القانون وليس العمل الارتجالي الخاطئ.

وشهدت زيارة رئيس لجنة الشباب والرياضة عباس عليوي الى مقر اللجنة البارالمبية مناقشة قانوني الاندية والاتحادات الرياضية واهم الخطوات العملية التي من شأنها الارتقاء بالواقع الرياضي في العراق فضلا عن مناقشة الجانب المالي الذي تحتاجه اللجنة البارالمبية وهي على ابواب المشاركة في بارالمبياد طوكيو الصيف المقبل.

ووعد رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان العراقي بدعم ملف المشاركة العراقية البارالمبية في الدورة البارالمبية المقبلة عن طريق عقد الاجتماعات الخاصة مع المسؤولين المعنيين في الدولة لاسيما في الجانب المالي لتسهيل المشاركة وتحقيق الانجاز الرياضي المطلوب.