بشار رسن باق مع بيرسبوليس

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي بيرسبوليس الإيراني، بشار رسن، حقيقة انتقاله الى صفوف نادي الشرطة في الانتقالات الشتوية الجارية.وانتشرت عبر وسائل الاعلام انباء تفيد بأن رسن انتقل الى صفوف الشرطة.

وقال رسن إن “الانباء التي تحدثت عن انضمامي لصفوف الشرطة، هي عارية عن الصحة وليست دقيقة”، مشيراً إلى أنه “تمازح مع احد جماهير الشرطة حول انتقاله، ليتسرب الخبر الى وسائل الاعلام”. وأوضح بالقول، “احترم عقدي مع نادي بيرسبوليس وسأبقى مع الفريق حتى نهاية عقدي نهاية الموسم الجاري، بالرغم من تأخر استلامي للمستحقات المالية، لكن وفاءً مني للجماهير سأستمر مع الفريق الأحمر”. يذكر ان رسن يلعب في صفوف بيرسبوليس منذ موسم 2017 وتوج معه بلقب الدوري الإيراني ووصل الى نهائي دوري أبطال آسيا في نسخة الموسم قبل الماضي.