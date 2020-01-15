لم تكن نتائج جوائز الكولدن كلوب التي أعلنت مؤخرا قد شكلت مفاجأة لمتابعي الانتاج السينمائي لعام 2019، فمعظم الجوائز ذهبت لمستحقيها ، وتعد جوائز الكولدن كلوب بمنزلة البروفة النهائية لجوائز الأكاديمية الرسمية « الأوسكار» التي ستعلن في شباط فبراير القادم.
ربما يكون أهم الفائزين في جوائز الكولدن كلوب ، هما الممثل العالمي « خوتن فيليكس» عن فلمه المهم « جوكر»، الذي حظى بإعجاب الجمهور السينمائي في معظم المدن العالمية التي عرض فيها، إضافة الى تحقيقه أعلى ايرادات شباك التذاكر ، برغم الميزانية الانتاجية غير الضخمة للفلم « 55 مليون دولار» في حيت تجاوزت ارباحه المليار دولار.
جوائز الكولدن كلوب لعام 2019
لم تكن نتائج جوائز الكولدن كلوب التي أعلنت مؤخرا قد شكلت مفاجأة لمتابعي الانتاج السينمائي لعام 2019، فمعظم الجوائز ذهبت لمستحقيها ، وتعد جوائز الكولدن كلوب بمنزلة البروفة النهائية لجوائز الأكاديمية الرسمية « الأوسكار» التي ستعلن في شباط فبراير القادم.