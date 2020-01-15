  • الخميس , 16 يناير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

جوائز الكولدن كلوب لعام 2019

ملحق زاد
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لم تكن نتائج جوائز الكولدن كلوب التي أعلنت مؤخرا قد شكلت مفاجأة لمتابعي الانتاج السينمائي لعام 2019، فمعظم الجوائز ذهبت لمستحقيها ، وتعد جوائز الكولدن كلوب بمنزلة البروفة النهائية لجوائز الأكاديمية الرسمية « الأوسكار» التي ستعلن في شباط فبراير القادم.
ربما يكون أهم الفائزين في جوائز الكولدن كلوب ، هما الممثل العالمي « خوتن فيليكس» عن فلمه المهم « جوكر»، الذي حظى بإعجاب الجمهور السينمائي في معظم المدن العالمية التي عرض فيها، إضافة الى تحقيقه أعلى ايرادات شباك التذاكر ، برغم الميزانية الانتاجية غير الضخمة للفلم « 55 مليون دولار» في حيت تجاوزت ارباحه المليار دولار.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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