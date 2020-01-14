الزوراء يغادر غدا إلى أوزبكستان

نيسان المقبل موعداً لافتتاح ملعب النوارس

بغداد ـ الصباح الجديد:

تغلب فريق نادي الزواء بكرة القدم، على ضيفه الطلبة 2-1 في مباراة ودية اقميت على ملعب الشالجية في بغداد.

النوارس نجحوا في تحقيق الفوز في المباراة بثنائية مهند عبد الرحيم و منتظر محمد، في حين سجل امجد كريم، هدف الانيق الوحيد في المواجهة.ويواصل النوارس التحضير للملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا امام بونديكور الاوزبكي في الـ21 من كانون الثاني الجاري.وكان فريق النوارس قد بدأ سوقه امس الاول ، بتعاقده مع المهاجم مصطفى محمود.

إلى ذلك، بات حسين علي نجم الزوراء جاهزا للمشاركة بعد انتهاء مرحلة التأهيل، إثر الإصابة التي تعرض لها وغيبته عن الفريق وعن بطولة الخليج 24 مع المنتخب العراقي.

وقال عضو مجلس إدارة الزوراء عبد الرحمن رشيد، إن علي أكمل مرحلة التأهيل البدني ودخل بشكل رسمي بتدريبات الفريق، وبات جاهزا لخوض المباريات الرسمية.

وبين أن علي لاعب مميز ومؤثر، وأن عودته للفريق ستشكل إضافة نوعية، لافتا أنه ستتم إضافته لقائمة الفريق الذي سيخوض مباراة ملحق دوري أبطال آسيا.وأوضح أن فريق الزوراء سيغادر يوم غد الخميس إلى أوزبكستان للدخول بمعسكر تدريبي قصير في طشقند قبل مواجهة بونيودكور الأوزبكي، في الملحق الآسيوي.يشار إلى أن مباراة الزوراء وبونيودكور ستقام في 22 من الشهر الجاري، في طشقند.

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تغيير موعد مباراة الزوراء العراقي وبونيودكور الأوزبكي ضمن منافسات ملحق دوري أبطال آسيا والتي كانت مقررة في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في طشقند.

وخاطب الاتحاد الآسيوي، الزوراء رسميا برغبة الفريق الأوزبكي في تغيير موعد المباراة وتأجيلها ليوم واحد وهو ما وافق عليه النادي العراقي. وجاء طلب النادي الأوزبكي بسبب تزامن المباراة مع مواجهة مواطنه لوكوموتيف طشقند الذي سيلاقي استقلال دوشنبه من طاجيكستان بنفس الملعب المقرر أن يحتضن مباراة الزوراء وبونيودكور.

يشار إلى أن الفائز من مباراة الزوراء وبونيودكور سيواجه العين الإماراتي في الإمارات بالملحق الثاني لذات البطولة.

من جانب اخر، وعلى مدار أربع وعشرين ساعة بواقع وحدتين متتابعتين من العمل الصباحي والمسائي أكملت الشركة المنفذة لملعب نادي الزوراء الرياضي سعة 15 ألف متفرج نسبة 84% من مجموع النسبة الكلية للإنجاز عقب اتمام مد الجسور الحديدية للجزئين الثالث والرابع وإكمال عمل الواجهات الجنوبية والغربية.

وقال مدير دائرة المهندس المقيم نزار علي في بيان صحفي لوزارة الشباب، إن «وتيرة العمل تتصاعد بسرعة قياسية مع التواصل اليومي لوزير الشباب والرياضة أحمد رياض مع العاملين في المشروع عبر الخط الساخن ومتابعته لكل صغيرة وكبيرة، ما أثمر عن تذليل الصعاب التي تواجه العمل، فضلاً عن تواجد ملاكات الدائرة الهندسية في الوزارة بصورة مستمرة، وهذا وفر الكثير من الوقت واختزل الروتين».

وتابع القول: «هناك تنسيق عال مع أمانة بغداد أيضاً، نتج عنه إكمال أعمال الربط بخط مجاري المياه الثقيلة خلال الأسبوع الماضي الذي شهد أيضاً الوصول إلى مرحلة الانهاءات للسقوف الثانوية في الجزء الأول والـ vip وتسليح الكابلات الكهربائية لنفس الأجزاء».

وأوضح علي، أن «الأسبوع الحالي سيشهد وصول اثنين من المصاعد الكهربائية إسبانية المنشأ من مجموع أربعة مصاعد تم اختبارها واكتملت تماماً الرافعات الجسرية الأفقية والعمودية الخاصة بهما فضلاً عن منظومات الحريق المتطورة التي تم نصبها بالكامل بجميع جوانب الملعب»، مشيراً إلى تحديد «نيسان المقبل موعداً لافتتاح ملعب الزوراء».