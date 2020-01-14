محافظة أسيوط تسجل أعلى نسبة فقر في مصر بواقع %66.7

بلغ خط الفقر عام 2015، 482 جنيهاً شهريًّا للفرد

الصباح الجديد – وكالات:

كشف بحث الدخل والإنفاق أن نسبة الفقراء سجلت أعلى مستوياتها في محافظة أسيوط لتبلغ 66.7% عام 2017/ 2018، مقابل 66% عام 2015.

وذكر البحث أن محافظة سوهاج تأتي بعد أسيوط، حيث بلغت نسبة الفقراء بها 59.6% مقابل 65.8% عام 2015.

وحدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خط الفقر في مصر عند 8827 جنيهًا سنويًّا، بواقع 735.5 جنيه شهريًّا، حسبما أظهرت نتائج بحث الدخل والإنفاق، عن العام المالي 2017/ 2018.

وكان خط الفقر، حسب آخر بحث عن عام 2015، قد بلغ 482 جنيهًا شهريًّا للفرد

وأعلن اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، الإثنين أبرز نتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2017/ 2018 تضمنت بلوغ نسبة الفقر على مستوى الجمهورية نحو 32.5%، مقابل 27.8% في بحث 2015 بزيادة 4.7 نقطة مئوية.

وتضمنت أبرز نتائج البحث ارتفاع متوسط الدخل السنوي للأسرة من 44.2 ألف في 2015 إلى 58.9 ألف جنيه في بحث العام 2017/ 2018، وسجل متوسط االإنفاق السنوي للأسرة 51.4 ألف جنيه مقابل 36 ألفًا في بحث 2015.

وأضاف بركات أن هناك ارتفاعًا في الدعم الغذائي في بحث 2017/ 2018 ليصل إلى متوسط 2000 جنيه سنويًّا للأسرة، مقابل 860 جنيهًا سنويًّا في بحث 2015.

ويجري الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بحث الدخل والإنفاق، كل عامين، ليرصد النتائج حول تعداد الفقر في الدولة، وتحديد خط الفقر.

وتسعى الحكومة المصرية للقضاء على نسب الفقر المرتفعة فى المحافظات المختلفة من خلال الإهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنح القروض بشروط ميسرة ، فقد أطلقت وزارة التنمية المحلية مبادرة “مشروعك” عام 2015 ، حيث تمنح المبادرة قروضا تبدأ من 1000 جنيه حتي 2 مليون جنيه، بأسعار فائدة تصل إلي 13 % ، و قد تم تغطية محافظات مصر ب 303 مقر ، يعتمد على نظام الشباك الواحد و النظم التكنولوجية لتسهيل التعامل مع المتقدمين ، و قد قامت 4 بنوك محلية ” بنك ناصر و البنك الأهلى و بنك مصر و الإئتمان الزراعى ” بتمويل القروض ، و رغم إرتفاع نسبة الفائدة ، وقد تقدم كثير من المواطنين بالمحافظات للحصول على القرض

كما أطلقت محافظة القليوبية مبادرة ” وظيفتك جنب بيتك ” كمنافس و معالج للقصور فى مبادرة مشروعك ، بهدف توفير فرص عمل للشباب ، من خلال إقامة 16 مصنع ملابس جاهزة في 11 وحدة قروية كمرحلة أولى ، حيث يتم تأجيرها للتشغيل والإدارة للمجموعات الشبابية ، و قد حققت المبادرة نجاحا لا بأس به .

وفى تصريحات خاصة ل ” المستقلة ” يقول مسعد عمران رئيس غرفة الحرف اليدوية يرى أنه يجب وضع خطة متكاملة للنهوض بصادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ،بحيث تواكب الأذواق العالمية ،ووضع خطة للمعارض فى الدول المستهدفة بالإضافة إلى إقامة معارض لهذه المنتجات فى سفارات الدول والمطارات ،وضرورة دعم الحكومة لهذا القطاع حتى يتمكن من التصدير مع ضرورة دخول القطاع غير الرسمى لهذه المشروعات فى القطاع الرسمى ليصب فى الدخل القومى وأشار عمران أن الغرفة قامت بوضع خطة تطوير الحرف اليديوية 2020 -2030 ، ،ودعا عمران وزارة التجارة والصناعة المصرية إلى ضرورة تطوير هذا القطاع الهام. .