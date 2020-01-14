كيكي سيتين مدرباً لبرشلونة حتى 2022

فالفيردي يوجه رسالة الوداع

مدريد ـ وكالات:

أعلن نادي برشلونة، تعيين كيكي سيتين المدير الفني السابق لريال بيتيس، مدربا للبارسا خلفًا لإرنستو فالفيردي الذي أقيل من منصبه الليلة.وقال برشلونة، في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني: «النادي توصل لاتفاق مع كيكي سيتين حتى 30 حزيران 2022».

وأكد كيكي سيتين المدرب الجديد لبرشلونة، أمس، أنه لم يحلم قط بتولي الإدارة الفنية للفريق الكتالوني، الذي طالما كان يدافع عن أسلوب لعبه.وخلال تقديمه كمدرب جديد للبارسا قال سيتين: «لم أكن لأتخيل أن أكون هنا ولا حتى في أفضل أحلامي»، وذلك عقب توقيع عقده مع النادي الكتالوني لتولي الإدارة الفنية للفريق الأول حتى 30 من حزيران 2022، خلفا للمقال إرنستو فالفيردي.

وأبرز سيتين ما لديه من طموحات كبيرة لدى توليه مهمة، وصفها بـ»تحد كبير»، مؤكدا أنه سيبث في لاعبيه «هذه الحماسة، وهذه التطلعات للفوز، وهذه الثقة التي أحظى بها الآن».وخاض برشلونة، امس، مرانه الأول تحت قيادة مدربه الجديد، كيكي سيتين.. ينتظر أن يعقد سيتين مؤتمرا صحفيا عقب توقيع العقود، للحديث عن مهمته الجديدة، خلفا للمدرب المقال إرنستو فالفيردي.

وغاب عن المران المدافع الفرنسي جان كلير توديبو، بإذن من النادي، حيث يرتبط اللاعب بالانتقال لشالكه.وشارك لاعب الوسط البرازيلي آرثر ميلو في جزء من المران، حيث يقترب من التعافي بشكل كامل من إصابته.

وبعدما قدم فالفيردي للمدينة الرياضية لتوديع اللاعبين والموظفين بالنادي، حضر سيتين وجهازه الفني الجديد المكون من: إيدير سارابيا (مدرب ثان) وجون باسكوا (مدرب حراس مرمى) وفران سوتو (معد بدني).. وبالإضافة لمشاركة جميع اللاعبين المتاحين بالفريق الأول، حضر المران أيضا عدد من لاعبي الصف الثاني مثل إينياكي بينيا، رونالد أراوخو، ريكي بويج، كارليس بيريز وأنسو فاتي.

سيتين، بعيدا عن بعض النجاح في دوري الدرجة الثالثة الإسباني عام 2011، لا يمتلك أي ألقاب كمدرب.

وأفضل ما حققه في الدوري الإسباني كان خلال فترته كمدرب لريال بيتيس حيث قاده للمركز السادس والتأهل إلى الدوري الأوروبي في 2018، لكنه ترك الفريق الموسم الماضي الذي أنهاه في المركز العاشر.

ويستعد الفريق لمواجهة غرناطة، الأحد، في كامب نو بالجولة الـ20 من الليجا، التي يتقاسم صدارتها مع ريال مدريد.

وحرص إرنستو فالفيردي، المدير الفني السابق لبرشلونة، على توجيه رسالة وداع عقب انتهاء مشواره مع البارسا.وأعلن برشلونة إقالة فالفيردي، أمس الأول، في أعقاب الخسارة بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد، وعين بدلًا منه كيكي سيتين، المدير الفني السابق لريال بيتيس.

ووجه فالفيردي رسالة نشرتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» قال فيها: «انتهى دوري كمدرب لبرشلونة، عشت لحظات سعيدة للغاية مع الفريق احتفلت فيها بالانتصارات والألقاب، لكني أيضًا عشت أوقاتا صعبة، لكن قبل أي شيء أود أن أبرز مدى الحب والتقدير الذي شعرت به من المشجعين خلال هذه المرحلة».

وأضاف: «أود أن أشكر جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، ومجلس الإدارة على الفرصة التي قدموها لي لقيادة هذا الفريق وثقتهم بي طوال هذا الوقت».

وتابع: «أود أيضًا أن أشكر جميع الأشخاص الذين رافقوني في النادي خلال موسمين ونصف، خاصةً أولئك الذين يعملون في الفريق الأول، الذين شاركت معهم العديد من اللحظات، سواء في التدريبات أو السفر».وواصل: «أود أيضًا أن أشكر اللاعبين على كل العمل والجهد الذي سمح لنا بالاحتفال بأربعة ألقاب معًا».وأتم: «من الآن فصاعدًا، أتمنى لكم كل التوفيق، وكذلك المدير الفني الجديد، كيكي سيتين.. يحيا برشلونة، تحيا كتالونيا».