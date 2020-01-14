عارضة روسية تفقد ذاكرتها جراء حادثة غامضة

الصباح الجديد – وكالات:

أُصيبَت عارضة الأزياء الروسية كسينيا بونتوس في الرأس وخلع في الفخذ وكسور في الصدر والأضلاع والحوض والساقين إبان سقوطها من نافذة في الطابق الثالث بعيد عودتها وصديقها المخمور من ملهى ليلي، وفيما يقال أن صديقها لم يشعر بسقوطها لكونه كان مخموراً ونائماً، ما جعلها تطلب مساعدة المارة الذين طلبوا لها الطوارئ فتم نقلها إلى العناية المركزة بعد إدخالها وهي في حالة خطرة إلى إحد مستشفيات العاصمة موسكو، هناك رواية أخرى تقول أنها وجدت عارية بين النفايات وأن عامل النظافة هو من أنقذها، كما يتردد بأنها لا تتذكر سوى اسمها جراء إصابتها البالغة في الرأس.

الشرطة الروسية لم تُصدِر بياناً توضيحياً رسمياً حول الحادثة، لكنها فتحت تحقيقاً جنائياً أولياً وسط مزاعم بوجود تستر يحيط بالحادث، فيما قالت صديقتها المقربة عارضة الأزياء أليسيا كافيلنيكوفا -ابنة نجم التنس الروسي يفغيني كافيلنيكوف أنه “عُثِرَ على كسينيا في الأحراش غير البعيدة عن مجموعة الشقق التي سقطت عليها”.