النفط العراقية تحدد موعد إنجاز مشروع الخط الاستراتيجي البديل

بغداد – الصباح الجديد

حددت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، موعد إنجاز مشروع الخط الاستراتيجي البديل، المتعلق شبكة خطوط الأنابيب الناقلة للنفط والغاز والمنتجات النفطية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، إنه سيتم الانتهاء من المشروع مطلع شهر فبراير/ شباط المقبل؛ وبطاقة 800 ألف برميل يوميا.

وأضاف جهاد، أن الخط الاستراتيجي البديل يعد من المشاريع المهمة في إعادة شبكة خطوط الأنابيب الناقلة للنفط والغاز والمنتجات النفطية؛ التي تضررت بسبب الحروب وعمليات التخريب.

ولفت جهاد، إلى أن المشروع سيتم إنجازه مطلع الشهر المقبل، علما بأن الأنابيب بالمشروع تصل أطوالها إلى 670 كيلو متر.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أن الطاقة الإنتاجية للأنبوب تبلغ نحو 800 ألف برميل يومياً، منها 400 ألف برميل تذهب إلى المحطات الكهربائية والمستودعات النفطية، على مسار الأنبوب الممتد من البصرة الرميلة الشمالية وينتهي في غربي محافظة الأنبار، بينما الـ 400 ألف برميل الأخرى ستغذي مستودع (K3) في مصفاة حديثة.

وأكد جهاد، أن الهدف من المشروع خلق مرونة عالية لنقل النفط الخام من جنوب العراق إلى الوسط وتغذية محطات الطاقة الكهربائية والمصافي والمستودعات، مبيناً أن هذا الخط يساعد في حل الكثير من مشاكل النقل وصعوبات إيصال الوقود إلى الجهات المستفيدة.