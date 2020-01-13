أطفال البصرة يقيمون معرضهم لفن الفخار والخزف والرسم

البصرة – سعدي السند:

شهد قصر الثقافة والفنون في محافظة البصرة معرض الأطفال الخاص بإبداعاتهم في فن الفخار والخزف والرسم والذي كان كرنفالا جميلا حيث اكتظت القاعة بعدد كبير من الأطفال الذين تعلموا هذا النوع الجميل من الفنون في دورات تخصصية رعاها مركز ثقافة الطفل في قصر الثقافة والفنون بالبصرة التابع لدائرة العلاقات الثقافية العامة في وزارة الثقافة ، أشرفت على دورات الخزافة سمية البغدادي وفريق عملها، عرض الأطفال أعمالهم أمام الجمهور وضمت أشكالا من نتاج صناعتهم خلال فترة الدورات مع رسومات أجادوا بها وحظيت الاعمال المعروضة بأعجاب الحاضرين .

في البدء قصّ الأطفال شريط معرضهم بأنفسهم ثم تجول الحاضرون في رحاب القاعة التي ضمت أكثر من 250 عملا في فن الفخار شكلت ابداعات هؤلاء الاطفال وقامت الفنانة سمية البغدادي باختيار عدد من أعمال الأطفال المعروضة لتعاملها في الفرن الحراري الخاص بها ليتم عرضها بشكل كان مثار الأعجاب وضم المعرض أيضا عددا كبيرا من الرسومات التي أبدع بها الأطفال بعد مشاركتهم في دورات تعليم الرسم ايضا ، زوار المعرض عبروا عن اعجابهم بما شاهدوا من ابداعات وقدموا الشكر لقصر الثقافة والفنون على احتضانه مثل هذه الفعاليات التي تنمي روح الأبداع عند الأطفال وتصقل هواياتهم ومواهبهم.

وقبل توزيع الشهادات التقديرية للمشاركين من الأطفال في دورات الفخار والخزف والرسم قدم أعضاء فرقة ( فينوس باند ) معزوفات موسيقية بدأت بانغام النشيد الوطني مع معزوفات من التراث العراقي بإبداع اعضاء الفرقة الفنانين: حيدر الكاصود ومصطفى رمزي وسيفان سورين ومنتظر الأسدي.

ووسط فرحة الاطفال وعائلاتهم تناوب عدد من الحضور بتوزيع الشهادات التقديرية كما قدمت الفنانة سمية البغدادي هدايا تقديرية للمشاركين من الأطفال، وعلى هامش احتفالية ابداعات الأطفال في هذا المعرض تحدث عدد من أولياء أمور الأطفال عن رغبة أبنائهم بالتسجيل في كل الدورات التي يفتتحها قصر ثقافة وفنون البصرة معبرين عن شكرهم لإدارة القصر على تبنيه واحتضانه لمثل هذه الدورات .

وفي ختام كرنفال الأطفال قدمت الفنانة الخزافة سمية البغدادي شكرها وتقديرها لقصر الثقافة والفنون في البصرة على فتح ابوابه لكل الإبداعات وتعاونه الكبير معها ومع فريق عملها المؤلف من رنا موفق صبري وحسين ثائر ورضا موفق وياسمين ناظم فالح و نرمين رمزي، مؤكدة ان ما قدمه القصر لها وللأطفال كان سببا مهما بنجاح الدورات المتواصلة في فن الفخار والخزف والرسم.

وكانت ورشة تعليم الأطفال فن الفخار في البصرة قد بدأت دوراتها من شهر تموز عام 2018 برعاية قصر الثقافة والفنون وبإشراف الفنانة الخزافة سمية البغدادي استجابة لرغبات الاطفال ومن كلا الجنسين لشتى الاعمار فتحققت رغباتهم بافتتاح دورة لتعليم فن الفخار في اطار استثمار العطلة الصيفية لطلبتنا الاعزاء، اضافة الى ان هذه الفعاليات الابداعية تصب في المشهد الفني لمحافظة البصرة ومكانتها وتاريخها الزاخر بالمعرفة والثقافة والابداع، والورشة شهدت اقبالا كبيرا من الراغبين بتعلم فن الفخار وبأعمار تبدأ من عمر الخامسة وسط اعداد برنامج للدورة وتهيئة مستلزمات عملها ونجاحها من قبل ادارة قصر الثقافة والفنون وقاعته وهي مفتوحة وجاهزة لاحتضان أنواع الدورات وبشتى التخصصات .