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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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كركوك تختتم بطولة الموهبة الرياضية بكرة القدم

رياضة
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كركوك ـ شعبة الإعلام:
اختتم قسم رعاية الموهبة الرياضية في كركوك التابع لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة ، بطولة (الموهبة الرياضية) بكرة القدم لمواليد 2003/2004 على ملعب نادي الثورة الرياضي بمشاركة ١٢ فريقا واستمرت لأكثر من عشرين يوما .
المباراة النهائية للبطولة جمعت بين فريقي دوميز والمركز الوطني وكانت بحضور مشجعي الفريقين والرواد الرياضيين في كركوك و مدير قسم الموهبة الرياضية حازم اسماعيل وموظفي القسم ، وانتهت المباراة بفوز فريق دوميز بالبطولة وحل فريق الموهبة كركوك بالمركز الثاني وتم توزيع الهدايا على لاعبي الفريقين.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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