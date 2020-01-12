الزوراء يضيف مصطفى محمود لقائمته الآسيوية

معسكر النوارس مرهون بمباراة الملحق

بغداد ـ الصباح الجديد:

تمكنت إدارة نادي الزوراء من إضافة الوافد الجديد مصطفى محمود لقائمة الفريق التي ستشارك في ملحق دوري أبطال آسيا أمام بونيودكور الأوزبكي يوم 22 من الشهر الجاري.

وقال عضو الهيئة الإدارية لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد إن الإدارة نجحت في إضافة اللاعب الجديد للقائمة القارية بعد التعاقد معه بفترة الانتقالات الشتوية قادما من الصناعات الكهربائية.وبين أن الفريق الغى معسكر تركيا وعوضه بمعسكر في أوزبكستان للتطبع على الأجواء هناك.

وزاد: “من المنتظر أن يغادر الفريق نهاية الأسبوع الحالي إلى طشقند، والإدارة تسعى لتأمين مباراة تجريبية هناك”.وأشار إلى أن الفريق سيواجه الطلبة يوم غد تجريبيا في إطار تحضيراته للملحق الآسيوي.

من جانب اخر اعلن نادي الزوراء الرياضي، ان فريق النوارس لكرة القدم، سيدخل معسكراً جديداً بدلاً من معسكر تركيا استعداداً لمواجهة بيندكور الاوزبكي في ملحق دوري ابطال آسيا.. وكان من المقرر ان يدخل النوارس في معسكر تدريبي ب‍تركيا ابتداءً من يوم امس، لكن تم الغاؤه بسبب تأخـر التمويـل.

وقال عضو الهيئة الإدارية للنادي عبد الرحمن رشيد ، إن «معسكر تركيا تم الغاؤه وسيخوض الفريق معسكراً بديلاً في أوزبكستان استعداداً لملحق الابطال».وأوضح أن «المعسكر تكمن فائدته بالتوجه في وقت مبكر، لتكون فائدته افضل وخصوصا اجواء اوزبكستان باردة جدا».وتابع «ننتظر القرار من الاتحاد الاسيوي، بتحديد توقيت المباراة اما 21 اليوم المثبت او 22 حسب طلب النادي الاوزبكي».