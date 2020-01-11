تراجع معدل البطالة في تركيا إلى 13.4 %

الصباح الجديد ـ وكالات:

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي تراجع معدل البطالة إلى 13.4% في الفترة من أيلول إلى تشرين الثاني من 13.8% قبل شهر، وذلك بعد أن سجل ذروته في عشر سنوات في الربع الأول من السنة.

وبحسب ما نقلته “رويترز”، كان معدل البطالة 11.6% بين أيلول و تشرين الثاني من العام السابق.

وتراجع معدل البطالة غير الزراعية إلى 15.7% في أيلول إلى تشرين الثاني من 16.4% قبل شهر، وفقا للأرقام.

وانخفضت نسبة البطالة المعدلة في ضوء العوامل الموسمية إلى 13.6% من 13.9% قبل شهر.

وتشهد تركيا زيادة كبيرة في أعداد المشردين الذين يعيشون بالشوارع، ليصل عددهم إلى أكثر من 70 ألف مشرد، منهم ما يقرب من 10 آلاف في مدينة إسطنبول وحدها.

جاء ذلك حسب تقرير أعدته عدد من منظمات المجتمع المدني التركية، وشمل الـ15 عاما الماضية، على وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “يني جاغ” المعارضة.

التقرير ذكر أن هذه أزمة إنسانية كبيرة تشهدها تركيا شأنها في ذلك شأن العالم أجمع، مشيرا إلى أن التقارير الأممية تذكر أن هناك نحو 100 مليون مشرد حول العالم أجمع يعيشون في الشوارع منفصلين عن عائلاتهم.

وتعليقا على التقرير، قال أوغور أوزدمير، عضو هيئة التدريس بقسم الخدمات الاجتماعية بجامعة “حاجي تبه” بأنقرة، إن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا تعتبر العامل الرئيس، وراء كثرة أعداد المشردين.

وتابع “فالتشرد أحد أهم المؤشرات للمأساة الإنسانية التي تشهدها تركيا حاليا، تلك الظاهرة التي تنتج في الأسباب عن أسباب اقتصادية بحتة”.

واتهم الأكاديمي التركي حكومة بلاده بعدم القيام بأية تحركات أو خطوات لإيواء المشردين، مضيفا “حتى في أشد فترات العام برودة نراهم ينامون بالشوارع، وأغلبهم يموتون من شدة البرد”.

وأشار إلى أن “هؤلاء المشردين الذين نصادفهم في كل ركن بالمدن التركية كتب عليهم أن يعيشوا ويموتوا في صمت بعد الإهمال الكبير الذي يمارس بحقهم من قبل الدولة التركية”.