دنيا سمير غانم تغيب عن دراما رمضان 2020

الصباح الجديد – وكالات:

تغيب النجمة دنيا سمير غانم عن دراما رمضان المقبل وذلك لأنها ترغب أن تحصل على راحة من الدراما التليفزيونية هذا العام وتتجه للسينما بتقديم فيلم سينمائي جديد حيث استقرت على الفكرة والسيناريو ومخرج العمل وهو خالد الحلفاوي وتتكتم تفاصيله حتى يكون السيناريو مكتمل وبعدها يتم ترشيح الأبطال الذين يشاركون معه في الفيلم خاصة وأن الفكرة كوميدية كما أنها تفكر في خوض المنافسة خلال موسم عيد الفطر السينمائي ولكنها لم تحدد خطتها السينمائية لهذا العام بشكل نهائي.

يذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم احتفلت بوصول عدد متابعيها على حسابها بموقع انستجرام إلى 10 ملايين متابع ونشرت النجمة الشابة صورة متحركة لها احتفالًا بهذا الرقم الكبير من المتابعين لحسابها.

وكانت آخر أعمال دنيا مسلسل “بدل الحدوتة ثلاثة” رمضان الماضي في 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة عرضت خلال 10 حلقات وشارك دنيا في المسلسل كل من سمير غانم ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة وعرض على شاشة CBC.

اما آخر أعمالها السينمائية فكان فيلم “لف ودوران” مع النجم أحمد حلمي وشارك في بطولته كل من الفنانة صابرين، وبيومي فؤاد وميمي جمال وجميلة عوض، إخراج خالد مرعى وتأليف منة فوزى.