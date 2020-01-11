للعام الثاني على التوالي ..حفل جوائز أوسكار 2020 من دون مقدم

الصباح الجديد – وكالات:

قالت كاري بورك رئيسة تلفزيون (إيه.بي.سي) انترتينمنت إن حفل توزيع جوائز أوسكار لعام 2020 المقرر تنظيمه في شباط المقبل سيكون من دون مقدم للعام الثاني على التوالي وأضافت بورك للصحفيين ”دعوني أؤكد لكم ذلك الآن لقد قررنا معا نحن وأكاديمية (علوم وفنون السينما الأميركية) أنه لن يكون هناك المضيف التقليدي مجددا هذا العام“.

وكان حفل أوسكار لعام 2019 قد نُظّم من دون مضيف للمرة الأولى في 30 عاما وشهد زيادة في عدد مشاهدي الحفل المذاع على (إيه.بي.سي) إلى 29.6 مليون أميركي ليكسر بذلك اتجاها نزوليا للعام الرابع في عدد المشاهدين للحفل الذي يذاع على الهواء مباشرة، وقالت بورك إن النجاح الذي تحقق في العام الماضي كان الدافع وراء القرار بعدم وجود مقدم للحفل المقرر في التاسع من شباط القادم والذي يشهد توزيع الجوائز الأكثر أهمية في صناعة السينما ، وكانت فرقة كوين لموسيقى الروك قد افتتحت الحفل بعرض حي للاحتفال بالنجاح الجماهيري لفيلم (بوهيميان رابسودي).