الزراعة النيابية: فائض بالمحاصيل الزراعية

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، أمس الثلاثاء، عن مورد جديد لخزينة الدولة يتمثل بتصدير الفائض من المحاصيل الزراعية.

وقال رئيس اللجنة، سلام الشمري، في بيان صحافي، إن «الخطط الزراعية والإروائية الناجحة خلال الفترة الماضية اسفرت عن انتاج كبير بمحاصيل زراعية كثيرة».

وأضاف، أن «زيادة كمية المياه وخطط الاستصلاح الناجحة ادت الى زيادة في كميات الاراضي المستزرعة من محاصيل زراعية مختلفة ادت الى انتاج وفير ينافس المستورد وسينهي الاعتماد عليه خلال الفترة القليلة المقبلة».

وتابع الشمري، أن «انهاء الاستيراد للكثير من محاصيل الخضروات والفواكه سيوفر مورد مهم للفلاح وسيسهم بعملية التصدير والتي ستضفي موردا جديدا ومهما للموازنة العامة للدولة».

وشدد على ان «الجهات المعنية التعاون مع اللجنة والجهات الاخرى لعودة الانتاج الزراعي والحيواني لسابق عهده وعدم وضع المعرقلات في طريق تطويره».

يذكر ان وزارة الزراعة تعلن بين الحين والاخر عن وفرة بالإنتاج المحلي من محاصيل زراعية وايقاف استيراد المتوفر منها في الاسواق المحلية.