«اليورو» و»الكوبا» على رأس الأحداث المنتظرة في 2020

قطر تضيف كأس العالم للأندية في كانون الأول

العواصم ـ وكالات:

ودعنا أمس الأول عام 2019 أنفاسه الأخيرة بكل ما شهده من بطولات وإثارة ولحظات تتويج أو خسارة عاشتها الفرق الكبرى بكرة القدم في القارات المختلفة.. ويستعرض التقرير التالي أهم البطولات التي من المنتظر إقامتها في العام الجديد 2020:

تحمل نسخة يورو 2020 رقم الـ16 في تاريخ بطولة كأس أمم أوروبا، والتي ستشهد مشاركة 24 منتخبًا، وستقام منافساتها خلال المدة من 12 حزيران إلى 12 تموز من العام المقبل.. وستلعب البطولة لأول مرة في 12 مدينة مختلفة بـ12 دولة أوروبية.. يذكر أن حامل لقب البطولة هو منتخب البرتغال الفائز بنسخة فرنسا 2016 على حساب الديوك في المباراة النهائية.

كوبا أمريكا: ستقام النسخة الـ47 من بطولة كوبا أمريكا في كولومبيا والأرجنتين خلال المدة من 12 حزيران إلى 12 تموز من العام المقبل.. وستكون هذه المرة الأولى التي تقام خلالها البطولة في أكثر من دولة واحدة منذ عام 1983، حينما كانت تقام المنافسات وقتها بنظام الذهاب والإياب.. وبدءًا من النسخة المقبلة، فإن البطولة ستقام مرة كل 4 أعوام ولكن في السنوات الزوجية.. وستشهد البطولة مشاركة 12 منتخبًا، كما سيتم دعوة قطر وأستراليا من خارج القارة.

من جانبه، قال رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، أليخاندرو دومينجيز، ان إقامة كوبا أمريكا 2020 في بلدين، كولومبيا والأرجنتين، يهدف إلى رفع مستوى التنافسية بين دول المنطقة، حتى تتمكن إحداها من الفوز بكأس العالم مرة أخرى.

وقال ، «علينا أن نفعل شيئا مبتكرا في كوبا أمريكا، ليس فقط تحقيق المزيد من المكاسب للاتحادات، ولكن تقديم مستوى تنافسي أفضل، حتى نتمكن من الوصول إلى كأس العالم بقوة أكبر، والتفكير في إعادة اللقب إلى أمريكا الجنوبية».

وأشاد رئيس كونميبول بـ»الشكل الجديد» للبطولة، الذي وصفه بأنه «لصالح كرة القدم»، لأنه يسهل على الجمهور أن يكون «قريبا من فريقه ونجومه، وفي الوقت نفسه يجعل المنتخبات قريبة من جمهورها».

وتم تقسيم البطولة إلى مجموعتين، على أساس جغرافي، بحيث تضم كل منهما 6 منتخبات.. وفازت البرازيل بكأس العالم (اليابان وكوريا 2002)، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن أي منتخب من أمريكا الجنوبية، من التتويج بالمونديال.

كأس العالم للأندية: ستقام النسخة الـ17 من بطولة كأس العالم للأندية في قطر خلال شهر كانون أول 2020.. وستشهد البطولة مشاركة 7 فرق وهي أبطال القارات الست، بالإضافة إلى الفائز بلقب دوري نجوم قطر خلال موسم 2019-2020.

وستكون النسخة المقبلة هي الأخيرة بالنظام الحالي، قبل أن تتحول البطولة إلى نظام آخر يشهد مشاركة 24 فريقًا خلال نسخة 2021، ولكن رابطة الأندية الأوروبية تعترض على هذا الأمر.

الأولمبياد: ستقام النسخة المقبلة من دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو خلال المدة من 24 تموز، وحتى 9 آب من العام المقبل.. وستشهد أولمبياد طوكيو مشاركة 206 دول، وما يقرب من 11091 رياضيًا بالألعاب المختلفة.

أمم أفريقيا للمحليين: ستقام النسخة السادسة من بطولة أمم أفريقيا للمحليين في الكاميرون خلال المدة من 4 إلى 25 نيسان من العام المقبل.. وستشهد البطولة مشاركة 15 منتخبًا حتى الآن، بعد انسحاب تونس.. يذكر أن منتخب المغرب هو الفائز بالنسخة السابقة من البطولة، بعد أن تفوق على نيجيريا في المباراة النهائية برباعية نظيفة.