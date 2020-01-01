اتحاد اليد يستعرض إنجازاته لعام 2019

بغداد ـ حسام عبد الرضا*

بانتهاء عام 2019 يكون الاتحاد المركزي لكرة اليد قد اتم مناهجه الذي وضعة للعام 2019 حيث تضمن الفعاليات التالية : اقام دوري الناشئين خلال المدة من 10 ولغاية 15 شباط بمشاركة 9 أندية وهي ( الجيش والشرطة والعربي والشباب ومدرسة خالد احمد منصور والدغارة والقاسم والدوز وديالى )، أحرز لقب الدوري فريق ناشئين الجيش بعد فوزة في المباراة النهائية على فريق ناشئين ديالى.

ونظم دوري النساء على مرحلة واحدة وتوزعت بين قسمين، الأول أقيم في بغداد، بدأ في 16 شباط باقامة اربع ادوار والقسم الثاني أقيم في اربيل، أنطلق في 15 تموز بإقامة ثلاث ادوار بمشاركة فرق ( اربيل وافروديت والقلعة والدغارة والحدود والدفاع المدني والشباب )، احرز لقب الدوري فريق اربيل بعد فوزة في المباراة النهائية على فريق افروديت.

واطلق اتحاد اللعبة، الدوري الممتاز خلال المدة من 30 تشرين الثاني 2018، ولغاية 5 آيار 2019 بمشاركة 11 فريق وهي ( الشرطة والجيش والكرخ و ديالى وكربلاء والنجف والمسيب وبلدية البصرة والكوت والسليمانية والفتوة ) وانسحاب فريق السماوة، و احرز لقب الدوري العراقي لكرة اليد فريق الشرطة وللمرة الرابعة على التوالي.

اما ختام منهاج الاتحاد كان إقامة الدورة التدريبية الدولية في محافظة اربيل خلال المدة من 9 ولغاية 17 تموز التي أقامها الاتحاد العربي لكرة اليد وبإشراف الاتحاد الدولي وبمشاركة نخبة من المدربين العراقيين والقى المحاضرات،عفت رشاد، مصري الجنسية.

المنسق الإعلامي لاتحاد كرة اليد