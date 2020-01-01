السنة الجديدة الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير يناير 1st, 2020 0 تعليق 28 views الأسد يزداد قوة في ظل سياسة ترامب الغائبة في سوريا الوفرة المالية أول ثمار التظاهرات نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة الاحتجاجات الجماعية لعام 2019 ليست ثورات إنما تغيير كبير يناير 1st, 2020 2019 عام الإحتجاج الشعبي وآفاقه يناير 1st, 2020 البلاد تشهد أوسع الاحتجاجات ضدّ الفساد والبطالة وتدهور الخدمات العامة يناير 1st, 2020 تجليات الذات في «انتصاف الليل البغدادي» يناير 1st, 2020 الجغرافيا الثقافية يناير 1st, 2020 فهم الحداثة وسؤال الفن يناير 1st, 2020 الأدب وإعادة التفكير في مستقبل الكتاب في العصر الرقمي يناير 1st, 2020 غدا.. الأولمبي يلاقي السعودية ودياً يناير 1st, 2020 إحصائية إيجابية للزوراء وعلاء عباس هدافاً يناير 1st, 2020 اضف رد انقر هنا لإلغاء الرد.