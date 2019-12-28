نبُوءات.. نصوص خارج الإطار

كه يلان مُحَمَد

الفكرة هي قوام الأعمال الأدبية بإختلاف أنواعها وإذا غابت الرؤية في طيات النصوص الإبداعية سيخسرُ كثيراً من زخمها وقوتها المُقنعة هذا لايعني بأنَّ الشكل والترتيب ليس له دورُ في تكوين الأثر الإبداعي بل يتحول المستوى البنائي في حياكة العمل الأدبي إلى عنصرٍ مؤثر ويزيدُ من توهج الفكرة والمحتوى وغالباً ما تطلبُ الفكرة إنزياحات في الشكل وطريقة التعبير وهذا ما مرَّ به الأدبُ بكل صنوفه في المراحل التاريخية إذ ظهرت أشكال تعبيرية جديدة كما تداخلت الأجناس الأدبية بحيثُ لمَ تعد الهوية الإجناسية حاجزاً للتواصل بين الأنواع الأدبية، التالي أصبح النص المفتوحُ والمُتفاعل بدون التأطير خياراً إبداعياً طبعاً مع الإنفتاح على ثقافة الآخر وتراثه يكونُ التجريبُ في الكتابة عاملاً للتحرر من الأشكال المألوفة. ولولا التواصل مع الثقافات الأخرى لكان من الصعب بمكان أن ينطلق الشعر العربي نحو مرحلة جديدة إذ أضاف جيل من الشعراء صيغاً وتعابير جديدة إلى المعجم الأدبي وبذلك تجددت اللغة الشعرية كما غدا النص الشعري غير مقيد بأغراض معروفة في الشعر الكلاسيكي إنما أفقه أوسع من أن يحدهُ شكل أو قوالب معينة لذا تجدُ المُفاجأة والعفوية من العناصر الأساسية في الشعر الحديث. صحيح قد أتاح تطور مفهوم الشعر واختراق القواعد المُتواضع عليها في الكتابة الشعرية المجال لأصوات مُنتسبة إلى هذا الفن غير أنَّ ذلك لايحجبُ النصوص المُعمدة بروحية إبداعية عالية تُخاطبُ العقل بما يحملُه من الأفكار وتثير المخيلة بحراراتها العاطفية وهذا ماتمكنت الشاعرة الفلسطينية ريم غنايم من إنجازه في وصفتها الشعرية المعنونة بـ «نبوءات».

جنوح العنوان

يتضاعفُ دور العنوان في رحاب الشعر ويكون بمثابة مرآة كاشفة للمسارات والرؤى الفكرية للذات المبدعة كما لاتخلو مفردة العنوان من جنوح المراوغة واللعبة بين سيرورة الدوال اللامُتناهية تُدركُ غنايم إرتدادات مفردة العنوان وظلها المُنبسط على جسد النص لذلك تُمثلُ عتبةُ العنوان في مجموعتها الشعرية الأولى خطاباً مُكتنزاً بالدلالات المُحيلة إلى المجالات الفلسفية والميثولوجية والتاريخية فتعودُ بك تارة إلى الكهنة الذين كانوا يتنبؤون بالغيب ونسبت إليهم الحكمة والخوارق كما توهمك تارة أخرى بأنَّ ماتضمه دفتا الغلاف عبارةُ عن توقعات لأيام قادمة على غرار مافعله الفرنسي « نوستراداموس» ولايقف المكرُ عند العنوان الخارجي بل يجنحُ إلى العبارات التي تشاركه تشكيل الخطاب وبناء المنظومة الدلالية التي هي وليدة للعلاقة التجاورية بين الكلمات تتصاعدُ حدة المفاجأة عندما تنضمُ مقولات إنكليزية إلى برواز العتبة.منها مقولة الشاعر الإنكليزي جون دوي «أنا عالم صغير خُلق بمكر» وما تنطقه أجمل الكاذبات «إضطراب داخلي ،أسر ،سبي نبيل وكلمات خاوية» قبل ذلك توجدُ جملة متساوقة مع ماسبق الإشارة إليه»أرى وجهي في نهر يتماوج»هذا إضافة إلى إقتباس عبارة ناجي رحيم «كأني مجسات تلعق دبيب كائنات تحفر نخاعي» واللافت أن هذه المقولات تجمعها بنية أسلوبية ودلالية متقاربة.ضف إلى ذلك يكمنُ وجه آخر للمكر الأسلوبي في المقطع الذي يلي العتبات بعنوان «هذا الشعر ليس لي»إذ يضع القاريء أمام سؤال محوري هل أرادت الشاعرة بذلك محاكاة البنيويين والإيحاء للمتلقي بضرورة الفصل بين النص والذات المبدعة؟ ومايتواردُ في هذه المساحة عبارات خاطفة تدور حول القصيدة وإنشطاراتها وفوضويتها.وما يترشحُ في هذا السياق يؤكدُ محاولات لتثوير بنية اللغة والإنتقال بالقصيدة إلى مستوى جديد «القصائد موت .موت تجريبي .شكوك .شرور « هذه الكلمات تفصح عن رؤية مغايرة للفعل الإبداعي الذي لاينفصل عن مفهوم الموت والأغرب ما مايتضمنهُ المقتبس هو فكرة الموت التجريبي وهذا ماينمُ عن جنح المخيلة يصل بالتجريب لتخوم الموت ومن المعلوم أنَّ الوقائع كلها قد تتخذ صفة التجريب سوى الموت يُذكر أنَّ ريم غنايم تنحتُ صورها الشعرية مماهو مهملُ ومنسي وهذا مايضفي الغرابة إلى النصوص «أفيق كيقظة الرماد في ظله» ثمَّ تعقبُ على هذه الصورة بما هو أكثر غرابةً «الوجوه صارت نيئةً ،وتماثيل عتمةٍ مأكولة ،وشخير المساءات يترنح على عتبة» أزيد من ذلك يطيبُ للشاعرة العدول عن النسق اللغوي المتداول وكسر البنيات السائدة»لاتصححني إن أخطأت، دعني أنغمس في الخطأ ماشئت» هكذا ترومُ غنايم تأثيث عالمها من خلال إعادة تشكيل اللغة.

المرجعية

سؤال المرجعية هو مايدور الحديثُ بشأنه خلال مقاربة المنجز الإبداعي ومن المعلوم بأنَّ ثقافة المبدع ومُتابعاته تعتبرُ رافداً رئيساً لتأسيس الفرادة والخصوصية إذاً لايمكنُ إرتيادَ أفق إبداعي جديد دون وجود خلفية ثقافية داعمة إضافة إلى المغامرة الإبداعية جربت ريم غنايم تذوق طعم نوع مختلف من الإبداع من خلال ترجماتها للمؤلفات الشعرية والروائية لتشارلز بوكوفسكي حيث نقلت للأخير أجمل نساء المدينة ومكتب البريد فضلاً عن ترجمتها للمدمن والغذاء العاري ل(وليام س .بوروز) وذلك مكنتها من صياغة لغة مشحونة بغضب ناعم تنمحي الحدود في عالمها بين الخطيئة والطهر «أنت الحر كالخطيئة كاللعنة ،عذب نفسك ما استطعت عذبها نفسك الطاهرة كالخطيئة» ولاتبتعدُ كتابات ريم غنايم من التراث الصوفي لاسيما على مستوى سبك الكلمات وميلها إلى تناثر الشذرات قد تبدو متفرقة غير أنها مترابطة في الرؤية « مازلت على حالي مكاناً بلاظلٍ يستر عورة الأرض» هذا التضخم الأنوي يذكرك بالتماهي مع المطلق وماهو مثير للإنتباه في العناوين الداخلية إختيار العبارات الأجنبية والتفاعل المباشر مع المفردات الواردة في النصوص المقدسة والكلمات المحمولة بدلالات أسطورية وتاريخية «شمشون،إبوشكا ،ابشالوم» وفي الجزء الأخير من هذه المجموعة ينحو الأسلوب منحى ذاتياً أكثر وتأتي العبارات مغلفة بالعدمية مع نبرة ساخرة لجملة من المفاهيم «الخلود صفة النهايات العظيمة ،أبحث عن بداية تؤجل خلودي» كأنَّ بريم غنايم تتعاطف مع قبور لاتحمل علامة.وأنت تواصل قراءة محتويات هذه المجموعة ترافقك صدى مقولة جون دون التي تردُ في مفتتحها «أنا عالم صغير خلق بمكر» فالثيمة الأساسية لنصوص ريم غنايم هي مكر اللغة لتشكيل عالمها.مايجب الإشارة إليه أن وجود المرجعية لايتناقض مع مفهوم الكتابة خارج الإطار يختلفُ المرجعية عن الأب الشعري الذي ترفضه ريم غنايم التي يهمها أن تتخذ فن الشعر بوصفه آلية لتفكيك الروح وخلقها من جديد.